"Quintela de Mazaira", una obra para mostrar la historia del rural gallego

El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió este jueves la presentación del libro "Quintela de Mazaira", escrito y editado por Olegario Sotelo Blanco. Se trata de una obra que aborda la cuestión del medio rural gallego desde diferentes perspectivas como la antropológica, la de los oficios, la de las leyendas y la de la emigración.

El propio escritor definió a los ourensanos en la presentación con tres características: "creativo, traballador e emigrante”. También explicó que la publicación recopila "as experiencias dos 18 anos que vivín no mundo rural". También incorpora entrevistas a sus vecinos que fueron "testemuña dese mundo que desaparece". Explicó que su objetivo es "trasladar aos lectores esa sensibilidade do mundo rural que está a desaparecer".