Quique Fernández: “Esta obra es necesaria, acerca la realidad y moviliza al espectador"

El actor argentino Quique Fernández actúa esta tarde a las 19,00 horas en el Teatro Principal con la obra "Los malditos". Un thriller sobre los refugiados escrito por Antonio Lozano y dirigido por Mario Vega, en el que Fernández comparte protagonismo con Gustavo Saffores, Emilio Buale y Soraya G. del Rosario.

¿Conocía Galicia?

Sí. Mi padre era de Vigo y mi madre de un pueblito de la ría de Aldán. Los dos emigraron a Argentina en 1954 con dos hijos que tuvieron aquí, luego tuvieron otros siete en Argentina. Yo soy el octavo y me vine hace 16 años a Madrid. Estuve varias veces en Galicia. Por teatro y también porque soy uno de los nietos del "Campeón" de Aldán, y cada año vengo a la cena que organiza la familia.

Ahora viene por trabajo y con una obra comprometida.

Sí y me alegra mucho, porque esta obra habla sobre los refugiados del mundo. No solo de los que vemos ahora en Europa. Se habla de Colombia y de quienes tienen que emigrar por conflictos bélicos para preservar su vida pero que no encuentran ningún lugar en el mundo que los aloje. Es gente que se ve obligada a hacinarse en campos de refugiados alrededor de ciudades. Animo a ver la obra porque aporta mucho, y moviliza. Se habla de temas reales con verdades, con datos y cifras exactas.

También ha hecho cine...

Sí. Empecé con teatro hace 25 años pero hice cine. La primera película fue "Migas de Pan" de Manane Rodríguez, que vive en Galicia. En esa película también hago papel de malo. La otra película en la que trabajo es "Los comensales". Es un documental y se estrenará el 31 de marzo .

¿Difícil la vida de actor?

Sí, pero hay que ser positivo y entrar en el mercado sabiendo que tienes algo para dar que no tienen los demás. Es una profesión compleja con un alto índice de paro. Pero hay que encarar la profesión con entusiasmo.n