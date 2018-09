Raúlo Conde: "Nuestra música no es para bailar un pasodoble, es para saltar con energía"

Después de una reunión de antiguos músicos en el Liceo de la capital, la chispa volvió a encenderse entre cinco antiguos conocidos. Raúl (cantante), Toni (bajo), Raúlo (batería), Paco y Miguel (guitarra) se reencontraron aquel día, 17 de abril de 2016, y se animaron a tocar juntos temas de su juventud. Desde entonces, la respuesta del público y las ganas de disfrutar de la música han hecho que La Banda, el grupo que nació entonces, siga con la misma energía. Esta noche, a partir de las 21,00 horas, los cinco intérpretes llegan al exterior del Pabellón de los Remedios para protagonizar la última cita de Los Conciertos de La Región de este verano.

¿Cuál es su especialidad musical?

Nuestro estilo es el pop-rock de los años 60, 70 y 80, tanto en español como en inglés. Tocamos desde Maná, Santana, La Guardia o Los Secretos hasta Scorpions, The Beatles, Creedence o The Allman Brothers, entre otros.

Son canciones de los años de su juventud, ¿mucha nostalgia?

Sí, claro. Al final esos temas nos traen muchos recuerdos de cuando teníamos 16 y 17 años y tocábamos este tipo de música. Con estos temas siempre se vienen a la cabeza anécdotas, personas, lugares... Pero vamos, que el tiempo ha pasado para bien, y que estamos muy contentos de retomar esta afición.

¿Por eso el símbolo del grupo es el ave fénix?

Se podría decir que sí, de alguna manera creemos que hemos resurgido de nuestras cenizas como él. Hemos vuelto a los escenarios después de mucho tiempo.

¿Cree que la música de entonces era mejor que la de ahora?

No me atrevo a decir eso, la verdad, no lo creo. Antes había muy buena música, pero a ver, también se hacían las canciones del verano que eran muy malas. Hoy en día hay de todo, desde música de peor calidad hasta otro tipo de géneros, en los que entran en juego avances tecnológicos. Es otra forma de hacer las cosas, está claro, pero no es ni mejor ni peor que lo que había hace años.

¿Por qué tocan temas de aquella época, entonces?

Porque son canciones de éxito con las que disfruta todo el mundo y que también nos hace disfrutar a nosotros como músicos. Aunque luego cada uno de los cinco tenga otros estilos favoritos, cuando nos juntamos nos gusta volver a esos años y rememorar a grupos como The Beatles o Creedence.

El público baila, entonces.

No baila, ¡salta! Nuestra música no es para ponerse a bailar un pasodoble ni un agarrado, es para saltar con energía. Parece que enganchamos, por lo que vemos entre la gente que se anima a venir a los conciertos. Después de dos horas y media, los que están allí son los que estaban al principio del espectáculo, lo que nos hace pensar que se quedan porque lo que escuchan y ven les convence. Hay conexión con los espectadores y también empatía.

Llegan a Os Remedios preparados para conectar con la gente.

Claro. Buscamos tanto revivir aquella época musical con el público más mayor como que los jóvenes que vengan a vernos conozcan qué escuchábamos en aquel momento y puedan entender mejor la música de hoy en día.