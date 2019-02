Reabren o expediente pola actuación da xuíza no crime do CHUO

O pleno da sala terceira do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo estimou o recurso presentado pola familia de Isabel Fuentes, a muller asasinada polo seu marido, Aniceto Rodríguez, no Complexo Hospitalario de Ourense en maio de 2015, contra o acordo da Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial, do 16 de marzo de 2016, que ratificou o arquivo dunha información previa aberta pola actuación seguida por unha xuíza de Verín nun procedemento por lesións á mesma vítima antes de que o home a matase.

Segundo o fallo facilitado por fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), o Supremo anula o acordo de arquivo ao obxecto de que "continúe a información previa" e se practiquen "as dilixencias necesarias" tendentes ao esclarecemento de determinados extremos.

A sentenza cre que, neste caso, o promotor do CXPX, que acordou o arquivo de actuacións en primeira instancia asumiu "de forma acrítica" tanto as manifestacións contidas no informe emitido pola titular de Instrución número un de Verín como a secuencia cronolóxica das dilixencias previas "sen ningunha valoración sobre as mesmas nin sobre os argumentos da hoxe recorrente, deixando en consecuencia zonas de sombra sobre a forma en que aquelas se desenvolveron".