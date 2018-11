A Real Academia Galega recoñece a “Gramática" de Saco e Arce

A Real Academia Galega celebrará mañá, en Ourense, os 150 anos da publicación da primeira gramática galega elaborada con criterios científicos. A xornada arrincará no IES Otero Pedrayo coa inauguración dunha exposición conmemorativa e continuará cunha homenaxe ao seu autor, Juan Antonio Saco Arce, aberta a todo o público.

O programa pretende achegar o público á figura do lingüista ourensán e á súa obra no contexto do seu tempo, cuxa pegada chega á actualidade. "Saco Arce inaugura a tradición gramatical galega cunha gramática dun altísimo nivel para o seu tempo. Como gramáticos, recoñecémonos nel, non só como o primeiro senón como o grande antecedente que temos", salienta a coordinadora do Seminario de Gramática da RAG, a académica Rosario Álvarez.

A Gramática gallega viu a luz en 1868, saída do prelo de Soto Freire, o mesmo que cinco anos atrás imprimira os Cantares gallegos de Rosalía de Castro. Aínda que a súa popularidade non é comparable, a obra de Saco Arce é tamén un texto fundador cuxa importancia a Real Academia Galega quere lembrar co gallo desta efeméride. "Saco Arce merece ser recordado como un home do Rexurdimento", salienta Rosario Álvarez.

Xa pola tarde, a partir das 16,30 horas terá lugar a homenaxe organizada polo Seminario de Gramática da Real Academia Galega. Sete voces expertas trazarán o perfil biográfico de Saco Arce e afondarán na súa Gramática desde distintas perspectivas.

Por último, ás 18,00 horas, outros catro convidados afondarán no xurdimento da Gramática nunha mesa redonda moderada polo académico Xosé Luís Regueira.