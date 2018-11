A Real Banda de Gaitas da Deputación estreará unha composición nun concerto en Arxentina

A Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense estreará unha nova composición en Arxentina co motivo da homenaxe aos emigrantes galegos en Bos Aires. O tema "Alborada en Buenos Aires" escoitaráse por primeira vez no concerto que a Real Banda ofrecerá no Teatro Avenida da capital bonaerense o 13 de novembro.

A viaxe da Real Banda a Bos Aires enmárcase nas actividades que se levarán a cabo con motivo da entrega do premio Ourensanía 2018 ao Centro do Partido do Carballiño en Bos Aires e ao Centro Ourensano de Montevideo, que terá lugar o próximo domingo.

Ademais, a Real Banda de Gaitas ofrecerá concertos no Centro Galicia de Bos Aires e no Centro Ourensán de Montevideo.