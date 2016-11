Rechazo al proyecto de centro de adultos con discapacidad

Hubo que esperar hasta el último debate del día para que los cuatro grupos políticos de la Diputación se pusiesen de acuerdo. PP, PSOE, Democracia Ourensana y el BNG aprobaron una moción de urgencia, presentada por los nacionalistas, en la que se expresa el rechazo de la institución provincial al proyecto planteado por la Xunta para el centro de personas con discapacidad mayores de 21 años en Mariñamansa, en la ciudad. Asimismo, el gobierno provincial se compromete a "reclamar" ante el Gobierno gallego un equipamiento acorde a las peticiones de las familias de los futuros usuarios -público, residencial, ocupacional y terapéutico-, representados ayer por miembros de la plataforma Procapd.



"Son consciente de que existe unha decepción, por iso tomamos o acordo de rexeitar este proxecto e reclamar outro. Estaremos pendentes, será a nosa reivindicación número un", destacó el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, para cerrar un debate que abrió la presidenta de la Procapd, Elena Domínguez, a quien BNG y PSOE cedieron su turno de palabra para explicar las demandas del colectivo.



"O centro que nos queren facer non ten nada que ver co que esiximos, a Xunta insulta á nosa intelixencia, só queremos o mesmo que hai noutras provincias, con aulas e talleres, unha cociña propia e cunha xestión pública", destacó Domínguez, que dijo que las 46 plazas previstas "son insuficientes".



Parcela y cooperación



Con alguna matización, los grupos también mostraron cierto consenso para dar luz verde -se abstuvo DO- a la formalización de la cesión gratuita de una parcela del Campus a la Universidad, un trámite que no se había completado en su día, y en la aprobación de las bases del programa de cooperación con los concellos para la realización de actuaciones de limpieza de los márgenes de las carreteras de titularidad provincial en 2017, un plan dotado con 350.000 euros. PP y PSOE votaron a favor, mientras que DO y BNG lo hicieron en contra, al entender que da pie al uso de glifosatos.



Durante el pleno, Gonzalo Pérez Jácome cuestionó a Baltar, que optó por no responder al tratarse de un asunto personal sin vinculación política, sobre un pleito iniciado por un particular contra su esposa, María Caldelas, a raíz de un conflicto por un local de hostelería, cerrado hace años, en la plaza de As Mercedes.