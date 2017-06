Recibos y 40 años cumplidos

Lunes, 12 - Las musas no visitan Benidorm

A José Saramago le visitaron las musas durante muchas etapas de su vida, pero solo se quedaron a vivir con él a los 60 años. De ahí en adelante, su consagración, las lecturas y los premios. Henry Ford, cuando encontró la fórmula para crear su célebre Ford T, había soplado ya más de 40 velas. Hay un montón de gente que con la madurez del medio siglo amuebla la cabeciña. José María tiene ya 50 tacos y no ha inventado ningún coche, tampoco creo que vaya a escribir una edición corregida y aumentada sobre El Ensayo de la Ceguera. José María es cura y se ordenó el pasado domingo. Su historia se asomó a estas páginas el lunes, como la de Hildebrando Gaviria, colombiano más joven, que tomó los hábitos también. Todo el boato para dar la bienvenida a dos curas más que se suman a los más de 300 sacerdotes, de los cuales 196 atienden a 735 parroquias. La mayoría, cuando le llega el medio siglo de vida, no para de pedir certificados de vida laboral a la Seguridad Social para ver los años cotizados y cuándo puede birlar la jubilación, al tiempo que pasma en el escaparate de la agencia de viajes soñando cuándo puede escuchar a María Jesús y su acordeón en Benidorm con su irreductible "Los pajaritos". ¿Qué puede llevar a una persona a los 50 años a hacerse cura? Lástima no haber preguntado a José María. A lo mejor sintió lo mismo que Saramago o Henry Ford e hizo de su vocación su verdadero plan de vida. O que sencillamente no le gusta Benidorm

Martes, 13 - Sí, no; un, dos tres, probando

Las orquestas se han profesionalizado tanto que sobrecoge su parafernalia. Nada queda de aquel vocalista que tomaba el micrófono ovalado con la misma ternura con la que mesaba los cabellos de su pareja. Impagable la forma de anunciar la siguiente pieza: "Y ahora, satisfaciendo una enchenta de peticións, vamos a interpretar..." Bueno, y cómo leían la matrícula del coche mal aparcado. No digamos nada sobre la interpretación de canciones en inglés: "xugar beibi lof" y de ahí para arriba. Los vecinos de A Valenzá saben bien cómo suenan las Panorama, las París de Noia y demás, que lo petaron los últimos fines de semana. En el periódico, sin embargo, se recordaba que las orquestas se bajan el caché un 15% para no quedarse sin verbena. Víctimas de los recortes, incluso algún ERE o suspensiones de pagos. Nada ha quedado inmune a la crisis. Miren lo de los curas, dos por curso. Así no hay tasa de reposición que valga. Las orquestas, también las orquestas, recortan honorarios. Vamos de cabeza al playback.

Miércoles, 14 - No es de extrañar que suba el recibo

Les evito plúmbeas explicaciones sobre las razones por las que la energía ha subido un 14% el último año, pero ha subido. Es lo que hay, nos dicen desde los consejos de las eléctricas y las puertas giratorias por las que se cuelan quienes tuvieron tratamiento de excelentísimo señor. El periódico detallaba el miércoles que la factura eléctrica se había disparado para los ourensanos, como para el resto de mortales españoles. Lo adelantaba en primera, muy cerca del espacio reservado a la moción de censura a Rajoy o como quiera que le llamemos al concurso de regueifas del Congreso. Pensé que este tipo de estulticias en la Cámara provocaban tanta ira y sofoco al respetable que necesitaba de ventiladores y aire acondicionado para recuperar el resuello. De ahí que en este país se gaste cada vez más energía. Fue lo que pensé por un momento. Pero solo fue un momento.

Jueves, 15 - De cuarenta en cuarenta años

Ese día se celebraban los 40 años de las primeras elecciones democráticas en España. Ese día también lo pasaron sus señorías profiriendo imprecaciones desde el escaño, ese confortable lugar en el que se sientan con la teórica función de solucionarnos los problemas a razón de 5.000 euros al mes. Con sus imperfecciones, el modelo de tránsito de 40 años de dictadura a otros tantos de democracia merecerá letras capitulares, pero para verlo se necesitará quitarse la legaña de los ojos. Y eso lleva tiempo. La bosta de la corrupción lo está tapando todo, su fetidez ya da náusea. Ya no son creíbles las medidas profilácticas que se adoptan para poner en vereda al corrupto porque a diario surgen casos nuevos. Decía Henry Kissinger, secretario de Estado con Nixon y Ford, que "no es cierto que todos los políticos sean unos corruptos, solo lo son el 90%". Y el 10% restante carece de fuerza para torcerle la voluntad al resto por lo que se ve. Un vistazo rápido a la historia nos abre los ojos sobre la necesidad de exigir honestidad y honradez en el ejercicio público y la imposibilidad de conseguirlo al cien por cien. Y podremos esperar otros cuarenta años, aunque, como dijo Mandela, todo parece imposible hasta que se hace.

Viernes, 16 - Ya no tenía pajaritos en la cabeza

Una niña de trece años creyó que con esa edad sus días eran finitos. Su previsible dolor le hizo claudicar y pasárselo a sus padres y hermanos. Desconozco las razones por las que hizo bueno su empeño en dejar de vivir, ni creo que venga al caso. Solo preguntarnos qué puede pasarle a una niña por la cabeza cuando lo único que a esa edad debería tener en ella son pajaritos. A nosotros nos asaltan las preguntas, a los padres les machacan los porqués.

Sábado, 17 - Como se ha hecho durante toda la vida

Las predicciones adelantan que también el calor pegará de lo lindo. El verano viene este año con mucha anticipación. Esto del calor en el verano y el frío en el invierno parece que solo existe desde Google y las redes sociales, pero no, viene de antes. Incluso antes de que hubiese niveles de alerta por fenómenos atmosféricos adversos. Al calor y al frío se le combate como hemos hecho siempre, como han hecho siempre, que no es cosa de ahora. Una vez le preguntó una periodista a Camilo José Cela cómo, en época de la dictadura, había sorteado las restricciones sexuales de entonces. "Señorita, pues como se ha hecho siempre: ¡Jodiendo!, le espetó.