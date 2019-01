Reclaman "refuerzos" en seguridad para el rural ourensano

El secretario general en Ourense de la Asociación Profesional de Unión de Guardias Civiles, Benito Bouzada, ha destacado este jueves la necesidad de crear la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) como "refuerzo" para todas las Unidades de Seguridad Ciudadana en el Servicio de Prevención de la Seguridad Ciudadana en el medio rural.

Fue agravado ante el "aumento de esa sensación de inseguridad que sufre la población en los núcleos rurales de la provincia por los casos de robos en domicilios".

Bouzada ha concretado que se trata de una unidad "especializada" y "cualificada" en la materia y ha destacado su "capacidad operativa" para apoyar el servicio diario de las fuerzas de seguridad del Estado a través de unos medios determinados.

Por ejemplo, una formación concreta en entrada de registros, control de seguridad ciudadana y vigilancia del tráfico de drogas. Además, ha valorado la posibilidad de que los agentes que la formen se puedan mover por toda la geografía de la provincia.



Por su parte, la vocal del Partido Popular de la Comisión de Interior y de la Seguridad Nacional y Portavoz de la Comisión del Modelo Policial, Ana Belén Vázquez Blanco, ha lamentado que el actual Gobierno de España vaya a "parar" la creación de esta unidad en Ourense --que dispondría de 15 agentes, según la previsión del Gobierno anterior-- "porque hay otros territorios compitiendo" por ella.



"En septiembre, octubre de 2018, el exdirector general de la Guardia Civil tenía previsto visitar la provincia y anunciar la creación de esta unidad. El nuevo director no viene a Ourense y las respuestas que me dan es que está e estudio. No hay voluntad política. El gobierno anterior dejó elaborada la memoria y el cambio de la RPT para Ourense", ha añadido.

Reforzar el catálogo de agentes

En este sentido, Ana Belén Vázquez ha argumentado la necesidad de instalar este grupo en la provincia en base a que el 70 por ciento de la población vive en el rural y es en este núcleo donde aumenta el número de delitos. "Abogamos por la presencia de la Guardia Civil en los pueblos cuando es lo único que queda del Estado", ha apostillado.



Asimismo, ha defendido la creación de esta unidad para la lucha contra los incendios forestales y para "reforzar" la seguridad de la provincia y el catálogo. "En la Guardia Civil, el catálogo es de 905 agentes y tenemos solo 803; en la Policía Nacional, de 244 y tenemos 191, a pesar de que se compensó con la creación de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción)", ha informado.



Así las cosas, la vocal del Partido Popular de la Comisión de Interior y de la Seguridad Nacional y Portavoz de la Comisión del Modelo Policial ha instado al subdelegado del Gobierno en Ourense a que "haga lo posible" para que "vengan efectivos para la provincia" y ha pedido al resto de autoridades su apoyo para lograr traer la USECIC.



En relación al catálogo de agentes, Benito Bouzada ha defendido la unificación de cuarteles --actualmente, hay 33 en la provincia-- para ganar "operatividad", opción que ha rechazado Ana Belén Vázquez, quien ha asegurado que su equipo de trabajo "está haciendo estudios para que esa posibilidad no se lleve a cabo", puesto que "los cuarteles son lo único que hay del Estado en muchos ayuntamientos", ha reiterado.

Aumento de los delitos

Por otro lado, la vocal del Partido Popular de la Comisión de Interior y de la Seguridad Nacional y Portavoz de la Comisión del Modelo Policial ha expuesto que los delitos han aumentado durante los tres primeros meses de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo nacional en relación al mismo periodo del año anterior.



Ha asegurado que la tasa de criminalidad ha subido un punto y medio, así como los robos con fuerza en instalaciones, "que estaban bajando", los robos con fuerza en domicilios, que también "estaban reduciéndose", y los delitos contra la libertad sexual, los cuales se dan todos ellos, sobre todo, en el rural.



La representante del PP ha atribuido este aumento de los delitos a las bajas y a que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "no se sintieron apoyadas por el Gobierno con el tema de Ceuta y Melilla", así como a la resolución de la Secretaría de Estado de permitir grabar a agentes, que produjo que muchos "se repensaran las actuaciones".



Así, ha asegurado que la "relajación" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha sido "impuesta" por los "gobernantes". "La inmigración subió un 161 por ciento sin respaldar Ceuta y Melilla; esta relajación no se corresponde con lo que quieren los agentes, que quieren trabajar, pero necesitan apoyo", ha apuntado.