Reconocimiento mundial a un profesor del Campus

Un catedrático de la Facultad de Ciencias del Campus de Ourense se incorpora al ranking Highly Cited Researchers List, que reconoce a los investigadores más citados a nivel mundial. Se trata de Jesús Simal, coordinador del Centro de Investigaciones Agroambientales y Alimentarias (CIA). El grupo estudia la calidad y seguridad alimentaria,el desarrollo de nuevos productos alimentarios y la producción primaria sostenible.

La incorporación a la prestigiosa lista la adelantó el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, en el Consello de Goberno celebrado ayer en el campus de la ciudad olívica. La publicación oficial, indican, se hará durante el mes de noviembre, pero ya es posible ver el nombre del investigador en el listado. Su reconocimiento convertiría a la UVigo en la institución académica gallega con más científicos en el ranking.

"Axuda a mellora a visibilidade do meu grupo de investigación, da miña facultade, da agrupación estratéxica de investigación e do campus de Ourense, ademais do posicionamento da UVigo no contexto da actividade científica mundial, especialmente no ámbito agroalimentario", valoró Simal, que lamentó que el reconocimiento "non vaia acompañado de máis medios humanos e materiais para reforzar o traballo realizado estes anos".

El Consello de Goberno aprobó la oferta de empleo público del Personal Docente e Investigador (PDI) para este año: 57 nuevas plazas. También se aprobó la convocatoria del programa de retención de talento investigador, que ofertará 10 contratos de investigador distinguido por tres años, prorrogable dos más.