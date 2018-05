En recordo de María Victoria Moreno

A provincia de Ourense homenaxea hoxe a María Victoria Moreno (1939-2005). A cuarta muller que protagoniza o Día das Letras Galegas naceu en Estremadura, e tras instalarse en Galicia comezaría unha "historia de amor" –nas súas propias verbas– co idioma de Rosalía de Castro, que a levaría a desenrolar a meirande parte da súa obra en galego. No seu recordo, actividades de todo tipo, facendo fincapé nos máis pequenos, o futuro do idioma, e aos que a homenaxeada adicou os seus maiores esforzos creativos, con fitos coma o libro "Anagnórise".

OURENSE

11:30 (Sala Valente); espectáculo “Cantamos un conto?”, a cargo de Luis Valecillo e a súa banda.

A partir das 11:30 (rúa do Paseo); a céntrica artera da cidade de Ourense contará coa presenza da “ciclobiblioteca” de Anxo Moure. Unha actividade que funcionará a modo de biblioteca móbil para que os nenos e os máis novos descubran os libros de María Victoria Moreno. O artista percorrerá na súa bicicleta esta céntrica rúa e invitará os viandantes a ler a obra da homenaxeada.

12:30 (rúa do Paseo); concerto homenaxe a María Victoria Moreno a cargo do grupo Xardín desordenado, unha agrupación especializada en musicar a escritores galegos.

18:00 (Punto e Coma); contacontos con Iseo Agilda "Contando a María Victoria Moreno".

18:00 (Penouzas); representación teatral "A festa do faiado". Tamén está programado baile tradicional por "Mazarico". Participa o o alumnado de 2ºA do CEIP Seixalbo.

ALLARIZ

12:30 (Galería Circular); Contacontos Iseo Agilda.

18:00 (Praza Maior); Contacontos con Pedro Brandariz, que presenta o seu espectáculo "O Cataventos".

19:00 (Praza Maior); Acto poético e musical.

20:00 (Fundación Vicente Risco); Concerto de Zumaque Trío.

A POBRA DE TRIVES

17,00 (Parque da Praza de Abastos); "Pintar en galego... mola".

A RÚA

11,00 (Praza do Concello); Feira do Libro.

12,00 (Praza do Concello); Homenaxe á M. Victoria Moreno.

18,00 (Centro Cultural Avenida); Representación da obra teatral "Retrincos".

O BARCO

20,30 (Praza Maior); "A Festa das Letras", un espectáculo con textos da literatura galega, con actores e músicos locais.

VIANA

17,00 (Praza Maior); lectura pública da obra de María Victoria Moreno e entrega de premios do concurso de microrrelatos.

VERÍN

19,00 (Auditorio); gala músico-literaria. Nela recitaránse os poemas gañadores do certame de poesía Xosé Carlos Caneiro e do certame de relato curto Antonio Fernández Pérez.

XINZO DE LIMIA

10,00 a 21,00 horas (Praza Maior); Feira do libro.

11:30 (Praza Maior); lectura dunha escolma da obra de María Victoria Moreno.

12:00 (Praza Maior); entrega dos premios do concurso da Fundación Carlos Casares.

12:30 (Praza Maior); entrega premios do concurso literario de relato curto Carlos Casares.

18:00 Praza Maior; Actuación de danza galega.