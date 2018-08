Redegal tiene entre 15 y 20 plazas a la espera de encontrar el trabajador idóneo

El campo de las nuevas tecnologías es uno de los que mayor capacidad de crecimiento ha demostrado en los últimos años y las empresas del sector llevan tiempo apuntando que necesitan más profesionales cualificados para seguir creciendo.

Es lo que le ocurre a la empresa de referencia de este sector en la provincia, Redegal. "En la actualidad tenemos entre 15 y 20 puestos pendientes de cubrir, porque no encontramos los perfiles que precisamos", explica la adjunta a la dirección de Redegal, Lucía Gregorio.

La ingeniera informática tiene claro que "el problema fundamental es que no hay suficiente gente estudiando esta carrera". Y eso a pesar de contar en el Campus universitario con Ingeniería Informática.

Lucía Gregorio matiza que la formación del Campus puede no ser la que específicamente necesita su empresa, y se explica: "En la carrera de Ingeniería se estudia Java, pero muy orientado a sistemas, no tanto a desarrollo, que es lo que nosotros precisamos". En todo caso, considera que éste no es el auténtico problema, "ya que la base la tendrían, sólo necesitaríamos adaptarlos a lo que precisamos". El auténtico problema es que "no salen los suficientes profesionales para cubrir nuestra demanda; hay que promover las vocaciones tecnológicas", señala.