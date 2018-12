Redoblan la vigilancia en la ciudad para detener a los agresores sexuales

La Policía Nacional intensifica la vigilancia en la ciudad con el objetivo de esclarecer las cuatro agresiones sexuales producidas en menos de dos meses, y detener al autor o autores. El subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso, se mostraba ayer confiado en que el trabajo que están realizando los agentes terminará dando frutos: "Se está investigando cada uno de los casos, recabando el máximo posible de información para identificar al agresor", apuntó, puntualizando después que cabe la posibilidad de que las cuatro agresiones sexuales –en ninguna hubo penetración, solamente tocamientos– fuesen perpetradas por diferentes varones.

Los ataques se registraron en los últimos dos meses en la avenida de Otero Pedrayo, CHUO, zona del Auditorio y del Parque Miño. Los investigadores ya tienen datos sobre la mesa, que analizan y contrastan con detalle con imágenes de cámaras de seguridad instaladas en los escenarios de las agresiones. También recopilan información entre los vecinos ante la posibilidad de que alguno pudo ser testigo de la agresión sexual. Estas últimas pesquisas las están centrado mayoritariamente entre los residentes en la zona del Auditorio y la avenida de Otero Pedrayo.

Auditorio y Otero Pedrayo

En el Auditorio, el presunto agresor, según fuentes solventes, vestía ropa de estar en cama, tipo pijama, lo que hace suponer que es un residen de la misma zona y que bajó de la vivienda a la calle para agredir a la víctima.

En la calle Otero Pedrayo, el presunto agresor, que vestía ropa de calle con una cazadora de color verde, se mostró violento una vez que arrinconó a una joven contra la puerta de un garaje. La víctima había sacado su perro a pasear y un guardia civil que regresa a su domicilio salió en su ayuda e intentó retener al agresor, pero logró zafarse.Este caso preocupa entre los investigadores, dada la violencia con que actuó, situación que no se produjo en el resto de los casos. La Policía Nacional trabaja con la hipótesis de que el presunto agresor se abalanzó sobre la joven cuando paseaba el perro con el claro objetivo de consumar el acto sexual.

CHUO

Los agentes contrastan datos para comprobar si el presunto agresor fue el que abordó y se abalanzó el pasado 21 de noviembre contra una menor cuando se encontró a solas con ella en el ascensor del CHUO, a la que le realizó tocamientos. Las pesquisas aún no dieron fruto al no haber cámaras de seguridad en la zona.

“Después de que anochezca ya no saco a pasear al perro por aquí"

Una de las cuatro agresiones sexuales investigadas que se produjeron en los últimos dos meses tuvo lugar en As Lagoas. Las vecinas, así como las mujeres que lo transitan con frecuencia, apuntan de forma mayoritaria a una sensación de "inseguridad" al caminar por algunas de sus calles, sobre todo, después de que anochezca. La falta de luz en varias zonas, así como el ambiente "solitario" en los bloques residenciales -y poca actividad comercial- provocan miedo entre la población femenina. "Yo vivo hacia el final de la avenida Castelao y me da miedo volver a casa sola porque no hay luz ni mucha gente", explica una joven, de 17 años. "Temos que acompañala sempre, porque pola noite non é raro que os coches paren para gritarnos cousas", apunta una de sus amigas. "Mi padre no me deja salir sola de casa a ciertas horas, si salgo, me tienen que venir a buscar al portal y luego acompañarme", resalta.

En la zona de la biblioteca universitaria, la situación se agrava. "Tengo salido a las once de la noche, cuando el gimnasio apaga las luces, y no se ve absolutamente nada en ese tramo, tengo que ir con el móvil iluminando por donde paso", comenta una usuaria habitual de la biblioteca, de 28 años. "El Concello debería actuar, no es normal que no haya iluminación en esta zona, con la de gente que sale de la biblioteca", recalca. "Yo al perro no lo saco a pasear por aquí cuando anochece, está muy solitario, lo saco a la acera de al lado de mi casa", explica una vecina que pasea por el entorno del Campus.