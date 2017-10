La reducción de altas genera largas esperas en Urgencias

El área de Urgencias del Complexo Hospitalario de Ourense (CHUO) ha vuelto a presentar en los últimos días colas de pacientes a la espera de poder ser trasladados a hospitalización, lo que ha generado malestar entre familiares y otros usuarios y ha provocado quejas, como constatan desde la junta de personal.

El cambio estacional con oscilaciones importantes de las temperaturas suele colocar estas fechas como una de las de máximo riesgo de colapso en el hospital. De momento, el CHUO no lo achaca a ningún brote de gripe, ya que la campaña de vacunación comenzó todavía esta semana.

Fuentes de la gerencia hospitalaria confirmaban ayer el hecho de que el índice de altas hospitalarias se había reducido drásticamente en los últimos días, lo que ha generado "incomodidades" entre algunos pacientes, que tuvieron que esperar más horas de lo debido y con más bullicio en las zonas de espera, salas de diagnóstico o en los pasillos de las instalaciones.

Las imágenes de pacientes acumulados en camillas en distintas zonas de Urgencias han proliferado durante los últimos días, aunque desde la gerencia del CHUO aseguran que "todo el que está yendo a urgencias, es atendido; aunque otra cosa es la demora a la hora de ingresar, que sí ha aumentado".

"En las áreas de diagnóstico con capacidad para 20 camillas sí que es cierto que han estado de bote en bote y hay mayores incomodidades durante estos días", señalan fuentes hospitalarias consultadas.

En el Comité de Centro, confirman que en los últimos días se ha registrado una situación complicada a la hora de atender al público. "Se ha reforzado el personal, pero eso no es suficiente, porque hay que prestar el servicio en espacios muy pequeños y eso genera una pérdida de calidad asistencial", señalan en la junta de personal. Esto, ya ha generado quejas de familiares y pacientes porque, aseguran, "Urgencias no está preparada para atender cierto tipo de necesidades", por lo que no puede hacer la misma función que el hospital.

Por ello, según confirman tanto desde la junta de personal como desde el Sergas, se ha intentado agilizar el número de altas en los pacientes que no revisten gravedad.

La situación debería volver a la normalidad "cuanto antes", indican desde la gerencia, debido a que consideran que es un repunte "puntual".

Esta época suele ser una de las de mayor concentración. En noviembre de 2016, la comisión de centro ya había denunciado un colapso en el servicio de Urgencias del CHUO, aunque la Fiscalía descartó que tuviera carácter delictivo. También en el mes de mayo de 2016 se registró un importante repunte de las esperas en los pasillos de Urgencias de más de ocho horas de duración.