Reencuentro en O Vinteún

El bar Abellás de O Vinteún fue el escenario escogido ayer para el reencuentro de las tres personas, José Manuel Camiña, Sarai Iglesias y Justa Rodríguez, que el pasado domingo encontraron y rescataron a un recién nacido de un contenedor de basura en la rúa Bibei (O Vinteún).

La reunión la facilitaron el alcalde de la ciudad, Jesús Váquez, y la concejala de Servicios Sociales, Sofía Godoy, que sobre las siete de la tarde se desplazaron al local para felicitar a los tres vecinos y para intercambiar información sobre el estado de salud del bebé y su futuro. El encuentro no fue dado a conocer de forma oficial, pero los cinco, tras saludarse, compartieron confidencias en una zona privada, alejada de la clientela.

A los tres vecinos les gustaría, según Justa Rodríguez, que el niño esté bien e "incluso poder conocerlo". Según el regidor, se encuentra en perfecto estado.

El encuentro también sirvió para abordar la situación en que se encuentra José Manuel Camiña, que encontró al niño cuando rebuscaba basura en el contenedor. El hombre se dedica a la venta de chatarra. Sofía Godoy aseguró conocer su situación "pero el problema es que se deje ayudar", explicó.

Investigación

Mientras, los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría ampliaron la investigación para localizar a la madre del niño a toxicómanos, delincuentes e incluso a los sin techo. Los agentes recaban información entre ellos a la búsqueda de pistas que permita identificarla. Los investigadores no descartan que la mujer pueda moverse en el mundo de las drogas o de la delincuencia, por lo que la primera pregunta, según fuentes policiales, es si conocen o tienen conocimiento de que alguna compañera se hubiera quedado embarazada.

Los policías ampliaron la investigación después de recabar datos en todos los centros sanitarios de la provincia sobre mujeres embarazadas que saldrían de cuentas en este mes. La información no dio frutos, aunque los agentes mantiene en alerta al personal sanitario por si la madre acude a consulta por algún tipo de complicación posparto.

Los agentes continúan recabando datos entre los vecinos de O Vinteún, donde centran la mayor parte de las pesquisas ante la sospecha de que la madre reside o tiene algún familiar en el barrio. Basan su argumento en que los contenedores no son fáciles de localizar y que en el vial no ofrece muchos huecos para estacionar el coche, por lo que no descartan que la persona que arrojó el bebé al contenedor lo hiciera caminando.