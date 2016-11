Repaso a la historia de  la arqueología ourensana

El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, destacó ayer el valor de la exposición "Na procura do pasado. Orixe do desenvolvemento da arqueoloxía en Ourense", un trabajo que recorre la "historia institucional do Museo Arqueolóxico Provincial" y su trayectoria en el ámbito de la investigación a lo largo del tiempo. Durante la inauguración, en la sala de Afundación en la Praza Maior, el titular de Cultura explicó que esta muestra es "transcendental para coñecer os vestixios monumentais dispersos pola xeografía ourensá e o labor dos sabios que traballaron na súa recuperación e catalogación".



Para ello, en esta muestra se puede ver "unha visión dos actores principais que impulsaron a práctica da arqueoloxía desde finais do século XIX ata os anos 70 do século XX", señaló el conselleiro. Entre ellos están Marcelo Macías, Arturo Vázquez, Florentino López Cuevillas, Xaquín Lorenzo, Xesús Ferro Couselo, Xesús Taboada Chivite, Conde Valvis, Rubén García Álvarez, Manuel Chamoso Lamas o Laureano Prieto, figuras que han contribuido -en palabras de Rodríguez- "a que xeracións futuras poidan coñecer o pasado deste país aberto ao mundo no que viven".



La muestra incluye fotografías de estas personas y piezas arqueológicas directamente relacionadas con su actividad, como el guerrero de Armeá, el Sedente de Xinzo o la tabula de Castromao.