'Réplika' vence no II Concurso de Cartas de Amor do Concello de Ourense

O salón de plenos do Concello de Ourense acolleu, esta mañá, a entrega de premios do II Concurso de Cartas de Amor convocado pola Concellería de Educación. Fronte aos 73 traballos presentados na primeira edición, o xurado desta segunda convocatoria tivo que elixir entre as 429 cartas de 13 centros de ensino da cidade. A concelleira de Educación, Belén Iglesias, animou os presentes a “valorar o amor por todo o que lles rodea” e seguir expresándose desta maneira.