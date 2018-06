Rescatada una gata atrapada dos días en un árbol

Una gata permaneció en lo alto de un árbol, a más de seis metros, del recinto de la Universidad Laboral de Ourense durante dos días, hasta que ayer a primera hora fue rescatada por dos operarios de mantenimiento del Centro Residencial Docente, situado en el mismo recinto.

La falta de la autoescalera del servicio de Bomberos de la ciudad, que permanece en Madrid, desde hace más de dos meses, contribuyó a alargar los tiempos. Los gemidos del felino pusieron en alerta a una trabajadora de una oficina cercana, que contactó con el servicio de emergencias. Sin embargo, tras trasladarle el problema de la falta de equipamiento, esta decidió actuar.

"Le puse comida y agua para ver si se decidía a bajar por su propio pie. Se le veía asustada y no se atrevía a bajar. ¡Pero llevaba ya dos días llorando!", relata esta mujer, que prefiere que no trascienda su identidad. Al no ver resultado y dejar pasar una noche, contactó con Progape, el Concello y la colonia de gatos. "Seguía llorando, y la verdad es que daba mucha pena", explica la alertante.

Sin embargo, antes de que actuaran las autoridades, el director del centro residencial, Bernardino González, al conocer la noticia, dio orden a dos trabajadores, Luis y Miguel, para que actuaran.

Así, valiéndose de su escalera, consiguieron liberar a la gata. Según esta testigo, "se fue corriendo hacia las casas, ya que era una gata doméstica". Según pudo confirmar este periódico, la gata, que era ya adulta, está sana y salva.