Los responsables políticos de la provincia hacen su análisis demográfico

Manuel Baltar: "Una oportunidad"

El presidente de la Diputación de Ourense es tajante a la hora de afrontar el reto demográfico: "Tenemos que pensar en clave de generar riqueza".

Alfredo García: "Un eixe clave"

El presidente de la Fegamp: "Este reto ten que ser un eixe clave nas políticas públicas. Debe apostarse polos concellos, como administracións máis próximas".

Celso Delgado: "Se actúa"

El diputado dice que "es una de las prioridades. Hay estrategias europeas y nacionales. Es serio, pero se está actuando. Se está haciendo énfasis en Europa".

Marisol Díaz: "Prioridade"

La delegada de la Xunta señala que "non hai solucións inmediatas. O fundamental é ser conscientes da importancia e que o reto demográfico sexa unha prioridade".

Rosendo Fernández, Presidente del Inorde:"Hai que apostar por traer xente ao rural"

"Isto non se vai invertir se non se dan máis competencias a concellos e deputacións para manexar os fondos, que deben ser finalistas. Coas partidas da UE hai que apostar por traer xente ao rural".

Miri Barreira, Comisionada Reto Demográfico: "Temos que afrontar xa as medidas"

"Estamos tomando medidas para paliar esta tendencia, é de longo percorrido, hai que afrontala xa. Hai que loitar contra o estigma de que o que volve a unha aldea é alguén que fracasou na vida".

José Luis Jiménez, Colegio de Médicos: "La sociedad civil no se puede resignar"

"Ourense no puede resignarse a la irrelevancia. La inversión pública siempre ha encontrado excusas. Es hora de que la sociedad civil se movilice con la exigencia de un plan para salvar Ourense".

Vicente Jairo Álvarez, Colegio de Farmacéuticos: "El rural necesita medidas urgentes"

"Necesitamos medidas urgentes en el rural. No es buena estrategia dejar despoblado el interior de Galicia. Cada vez el rural va a peor. Hay que invertir, no dejarlo morir".

José Antonio Álvarez, Federación de ANPAS: "Sin niños no hay rural y sin colegios, tampoco"

"La educación es un pilar básico. No va a haber pueblos sin niños, y va haber niños sin escuelas. Hay que defender los colegios en el rural, es algo básico para fijar población".

José Luis García, CRDO Valdeorras: "O sector do viño pode fixar poboación"

"O sector do viño pode fixar poboación, pero non por si só. A clave é ter servizos cercanos para que a xente que traballa quede a vivir. Para non desaparecer hai que ter máis investimentos".

José Manuel Pérez, Presidente de la CEO: "Hace falta un plan de discriminación positiva"

"La situación es delicada y no hay recetas mágicas. Las comunicaciones son clave. para vertebrar el territorio, junto con un plan de discriminación positiva en cuanto a inversiones".

Julio García, Gerente del CHUO: "En 30 años Europa se preguntará lo mismo"

"El envejecimiento es un reto complicado. Pero en 30 años Europa se hará preguntas que nosotros nos hacemos ahora, y es el momento de aprovecharlo en el área sanitaria".

Yolanda Jácome, Alcaldesa de Parada de Sil: "Hai que loitar polo rural, é a oportunidade"

"O rural é unha oportunidade de negocio, e a administración ten que loitar por el. Non pode ser que haxa empresas e despois non atopen traballadores, e que estes, á súa vez, non atopen vivenda".

Mario Franco, UGT: "Fai falla inversión real xa no eido industrial"

"A despoboación é un grande problema a atallar. Faltan oportunidades no rural e hai un abandono do sector terciario. Fai falla inversión nun plan industrial con inversión real xa".

Jesús Vázquez, Alcalde de Ourense: "Hay que realizar políticas ambiciosas"

"La despoblación es un problema muy complejo. Hay que realizar políticas ambiciosas para revertir esta situación. La creación y consolidación de empleo es uno de los factores fundamentales.

Noa Presa, BNG: "Hai que crer na capacidade de Ourense"

" A solución require cambios profundos, as políticas do PP son causa da emigración masiva. Hai que combater a precariedade, redistribuír a riqueza e crear na capacidade de Ourense".

Davide Rodríguez, Parlamentario de En Marea: "As administracións teñen que actuar"

"Ourense precisa do investimento de recursos públicos para superar a brecha existente. As administracións están na obriga de promover actuacións para poder manter a actividade agraria".

Antonio Moure, ex presidente de la CEG: "La despoblación afecta al patrimonio"

"La despoblación afecta al patrimonio, porque no se cuida. El patrimonio puede liderar una recuperación, pero hacen falta políticas y, sobre todo, la concienciación de la ciudadanía".

Noela Blanco, Parlamentaria socialista: "Hai falta de recursos contra a despoboación"

"Non hai unha varita máxica, pero hai que frear a saída de xóvenes. Ten que medrar o tecido industrial e económico. Hai falta de recursos para combater o devalo demográfico".