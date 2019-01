El reto de los centros de salud de Ourense: “Necesitamos medidas ya"

La Atención Primaria de toda Galicia y, por supuesto, de la provincia de Ourense dio un golpe en la mesa para decir "basta". El desencadenante fue la dimisión en bloque de una veintena de jefes de servicio en el área sanitaria de Vigo el pasado 11 de diciembre. En Ourense, los médicos se sumaron con fuerza a las reivindicaciones de sus colegas viguesas, y esta misma semana dirigían un escrito con 307 firmas pidiendo soluciones ante la sobredemanda a la que tienen que hacer frente.

María José Modroño, que es una de las representantes de los facultativos de los ourensanos en esos primeros grupos de trabajo, define la situación como "límite". "No puedes ir por las mañanas a trabajar pensando 'que no me equivoque, que no me equivoque'. Tienes miedo de romper como persona, no se puede ver a más de 50 pacientes en un día".

Asunción Maus es enfermera y representante del sindicato Satse. Cree que "hai que darlle unha volta ao sistema pero tamén investir en persoal para poder dar unha atención digna aos doentes e procurarlles unha mellor calidade de vida". Reclaman enfermeras especialistas en medicina comunitaria en Pediatría y una "Enfermería xestora" que sirva de enlace entre especializada y primaria.

Otra que participa es el "patito feo" de la Primaria. Es la figura del fisioterapeuta. Se conforman con que al menos "conten con nós", como dice la limiana Marta Sobrado..

Los grupos de trabajo, que durante las últimas dos semanas han escuchado demandas de enfermería, médicos y fisioterapeutas como los que atendieron a este diario, acogerá a partir de esta semana próxima a higienistas dentales, matronas, pediatras u odontólogos, además de trabajadores de los Puntos de Atención Continuada (PACs).

"Hay gente que no vendría si no fuera por el justificante"

La mejora de la Primaria tiene muchos puntos de vista. Modroño sostiene que hay que cambiar algo más. "Hay gente que no vendría si no necesitase el justificante en el trabajo; en otros países permiten una declaración jurada. Y hay que informar bien a la población de cuándo ha de ir al médico y cuándo hay que autocuidarse".

En Enfermería, proponen también crear direcciones de enfermería de Atención Primaria en el área sanitaria, para no sentirse descabezados; y los fisioterapeutas un "protocolo de mínimos" para disponer de "un poco más de material" en los centros.

Fisioterapeuta:"Sen máis persoal, non se pode facer nada"

Marta Sobrado, fisioterapeuta de Xinzo de Limia, villa en la que trabajó durante un tiempo, es vocal de Ourense en el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia, y representante en los grupos de trabajo.

"Hai moitos centros de saúde que non teñen fisioterapeutas, e somos persoal médico como o médico ou o enfermeiro. Hai listas de espera brutais nos hospitais e nós poderiamos axudar!", explica con una mezcla de resignación e ilusión.

"A nosa función nos centros é a prevención e promoción da saúde, pero agora é imposible adicarse a iso", señala, achacándolo a que los pocos que están en la red pública sufren una sobredemanda.

"Gustaríanos facer o noso labor, que é educar á xente. Se aumentanse o persoal de fisioterapia axudariamos a reducir as listas de espera que existen. Hai cousas que ten que ver o médico, non o nego, pero con nós evitaríase esa peregrinaxe aos hospitais, o que xera moita lista de espera".

Actualmente, solo las poblaciones con más de 10.000 cartillas disponen de fisioterapeuta en el centro de salid. Eso hace quehaya 1 fisioterapeuta en Verín, Xinzo y Carballiño, 2 en O Barco de Valdeorras y 6 en la ciudad. "Pedimos uns poucos máis, só hai oposicións cada catro anos, cando hai eleccións", lamenta Sobrado. Ella pide para sus compañeros "mellor calidade de vida, estar no equipo básico dos centros, traballar 'codo con codo' con eles.

¿Y los grupos de trabajo cómo están funcionando? "Parécenme moi ben, pero sen máis persoal non se pode facer nada", asegura con rotundidad. Solo piden una cosa por encima de todas: "Que non pasen de nós!".

Atención Primaria: "Hay que buscar otra manera de trabajar"

María José Modroño es vocal de Atención Primaria Urbana en el Colegio de Médicos de Ourense. "Los médicos vivimos un día a día muy complejo, con una demanda excesiva que no permite dar la atención que desearíamos. Se ha dejado llevar tanto que ahora es muy complicado", explica. ¿Falta de médicos? "Esto se veía venir y probablemente empeorará, se va a jubilar mucha gente, y creemos que es consecuencia de la no planificación", sostiene. Pese a este importante atranco, defendió en Santiago que "se puede hacer cosas" para evitar la saturación actual: "No se puede tener agendas de 40 pacientes".

Así, explica que actualmente trabajan con "agendas abiertas", es decir, que atienden en los centros a gente que llega sin cita. "La sobredemanda hay que atenderla y si el 061 te solicita tienes salir al acabar la consulta", relata Modroño.

Por ello, y como portavoz de los médicos ourensanos, dice que "hay que buscar otra manera de trabajar". Los grupos de trabajo no los ve mal "para hacer un análisis", pero cree que las medidas han de tomarse "de inmediato".

Toca tomar decisiones, ¿pero cuáles? "Hay que cambiar las agendas de los profesionales. Hay que hacer un triaje como en urgencias. Una valoración previa que evite que un médico pueda tener a 60 personas en una mañana". Cree que eso es lo más urgente porque "afecta también a la población". Vive cabreos a diario: "Hay gente en sala de espera y te toca decirles 'me voy, que me espera la ambulancia' Las emergencias deberían tener otro dispositivo. Habría que gestionar otra organización, cuando hay vacaciones o días libres repercute negativamente en los pacientes", apunta Modroño.

Satse: "Hai un menosprezo ao noso traballo"

Asunción Maus es representante del sindicato Satse de enfermería, además de presidente de la junta de personal del área sanitaria. "No ano 2009 paralizouse un plan que estaba programado para unha mellora das condicións laborais e asistenciais da Atención Primaria . A partir de aí, a situación foi decaendo cada vez máis", relata.

Es muy crítica con la planificación, ya que recuerda que el aumento de plazas de profesionales de enfermería en los PAC para equiparar los equipos de guardia "non se contemplou en ningún momento", lo que, según ella, genera situaciones en las que "un só profesional ten que atender unha emerxencia por atoparse ocupado o outro equipo". Esta es una de las reivindicaciones clave, sin dejar de lado "a equiparación de salarios nas noites e festivos".

En los centros de salud, la situación no dista mucho. "Atopámonos cun menosprezo continuo". Piden que se repongan el 100% de las ausencias, no hay prblemas de contratación: "Como máximo 45 dias ao ano pode haber problemas cos efectivos dispoñibles e aínda así ás veces se intersubstitúen os profesionais, sen remuneración, a pesar de ser un complemento económico recoñecido, ou ben se produce unha contratación en redución de xornada incluso para a cobertura de dous profesionais ao mesmo tempo. Fai imposible a continuidade asistencial e xera desconfianza nos usuarios".

La propia Asunción Maus habla también de las "desaparicións de prazas" alegando baja actividad, "e sen repoñer noutros centros que si precisan incrementos" y expone la "falta de medios" en atención domiciliaria, poniendo "o noso propio patrimonio particular". n