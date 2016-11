El retraso en el AVE alarma al empresariado ourensano

Un probable retraso en la llegada del tren de alta velocidad (AVE) a Galicia ha causado preocupación pero una sorpresa relativa en algunos sectores de la sociedad ourensana. Empresarios y colectivos profesionales han hecho sus lecturas, como también algún partido político, caso del PSOE. Por parte de esta organización, el portavoz del grupo socialista en el Concello de Ourense, José Ángel Vázquez Barquero, salió al paso de las críticas vertidas un día antes y que acusaban a este partido de haber "bloqueado" la formación de gobierno cuando Pedro Sánchez defendió el voto contrario a la investidura de Rajoy.



Vázquez Barquero aludió ayer a que el PP solo pretende "buscar excusas para demorar el AVE". Recordó que los responsables de este partido "no son unos recién llegados a la política ni tampoco al Ministerio de Fomento, por lo tanto justificar el retraso en el supuesto bloqueo institucional no es de recibo". Un día antes tanto el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, como el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, culparon al PSOE de haber impedido la formación de gobierno y con ello imposibilitar la tramitación de las inversiones comprometidas para el AVE. Barquero no solo rechazó esas acusaciones sino que aventuró que "de nuevo Galicia será el patito feo" de las inversiones del AVE". Sugiere que el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en su condición de cántabro, "desempolvará proyectos hacia esa comunidad que a lo mejor perjudican a Galicia".



Fuera del escenario político, otros colectivos han expresado su preocupación porque el previsible incumplimiento de las fechas prometidas. José Manuel Pérez Canal, presidente de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) ha emplazado al nuevo titular de Fomento a "mantener los compromisos adquiridos" por su propio gobierno del PP. Ante la junta directiva de la organización, el presidente de la patronal recordó que esta infraestructura es "básica para el futuro de la provincia, en tanto que se convertirá en un instrumento esencial en el desarrollo del termalismo y el turismo, además de ser un elemento dinamizador para otros sectores industriales y comerciales, en tanto que facilitará las comunicaciones y mejorará las condiciones de competitividad".



Otra organización empresarial de la provincia, en este caso la Cámara de Comercio, también ha mostrado inquietud por las últimas noticias en torno a los plazos del AVE. Juan Carlos Parada, su presidente, atribuyó la ralentización de los proyectos "a que llevamos un año sin gobierno y hay mucha obra que se ha quedado sin licitar". Sin embargo, prefiere ver "la parte positiva" que en su opinión está en que "el tren venga tarde pero bien, en vez de pronto y solo regular". Indicó el gobierno de Rajoy tendrá dificultades para negociar nuevas inversiones, por lo que no descarta "nuevos retrasos".



Guillermo Díez, decano del Colegio de Economistas, considera que era "previsible" el retraso en el AVE. "Nunca me creí los plazos del 2018", sentenció. Cree que la paralización de las obras "es una mala noticia porque el AVE es prioritario para Ourense y cualquier retraso le afectará negativamente" y responsabilizó a los responsables de las administraciones de "desidia" a la hora de priorizar las inversiones y llevar adelante los proyectos de la alta velocidad ferroviaria.



El presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Lois Babarro, señaló que "la situación de inestabilidad que ha vivido el país no ha ayudado pero espero un compromiso firme del gobierno actual con una infraestructura tan importante para esta provincia".

