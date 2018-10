El retraso en pagos del Concello ahoga a pequeños empresarios

El retraso en el pago a proveedores en la ciudad, cada vez más elevado y que coloca a la ciudad de Ourense como la tercera capital de provincia de España que más tarda en pagar a las empresas encargadas de obras y servicios municipales, ahoga a pequeñas y medianas empresas ourensanas.

Con 112 días ya de periodo medio de pago el pasado mes de agosto, se consolida una tendencia alcista que deja en una situación "insostenible" a pequeñas empresas, que carecen del músculo de las grandes compañías para aguantar el envite. Pequeños proveedores de obras y servicios del Concello, con desempeño en diferentes sectores, se han puesto en contacto con este periódico en los últimos días. Solicitando el anonimato para evitar conflictos con la administración, muestran su "frustración" actual. Una frustración que llega, principalmente, al ser conocedores de que el Concello dispone de superávit y que, aun así, tarda más de tres meses en pagar las facturas. "Con la nueva ley de contratos tenemos que esforzarnos al máximo para poder preparar toda la documentación.Y después toda la información que nos dan desde las oficinas resulta que hay problema con la burocracia. ¡Pero nosotros tenemos que pagar igual!", indica uno de los afectados, que tiene que aguantar, a su vez, las reclamaciones que a él le hacen terceros, en espera también de cobrar .

Ourense, con datos cerrados a mes de julio por Hacienda, es la tercera capital de provincia de toda España que más tarda en hacer frente a las facturas con sus proveedores. Con 100 días de demora –que en agosto escalaron a 114– , Ourense se situaba solo por detrás de Jaén (587 días de retraso) Granada (179 días) y Huelva (110,54). A las dos primeras, a Hacienda ya ha amenazado con la intervención en diferentes ocasiones.

Hundidos

De momento, Ourense no está en esa situación, si bien podría agravarse y complicar aún más. Algunos de los empresarios que trabajan regularmente con el Concello confiesan que "el trabajo con la Administración supone un volumen muy importante de nuestra facturación y este retraso cada vez mayor nos hunde". Así, confirman que algunos ya han tenido que pedir prórrogas en la Seguridad Social y la Agencia Tributaria para poder hacer frente a sus obligaciones.

Otra amenaza se cierne sobre estas compañías, en su mayoría microempresas de menos de nueve trabajadores, ya que el 20 de octubre muchos autónomos tendrán que acometer el pago trimestral del IVA, lo que les coloca en un brete.

Pese a que la ley obliga a las corporaciones locales a afrontar sus pagos en un plazo máximo de 30 días, es vóx pópuli que una gran parte de ellas no cumplen. Así lo señala el último informe de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que estimaba que el 41,7% de los autónomos había tenido problemas para cobrar sus facturas de las administraciones. Y de estos, el 36% tardó entre 60 y 90 días en cobrar, y el 31% entre 91 y 180 días.

Eso llevó a estas asociaciones de profesionales a pedir regímenes sancionadores para los ayuntamientos incumplidores.

Responsabilidades

"En Ourense, en el mejor de los casos estamos cobrando a 60 días", dice uno de los consultados, que subraya que "muchos vivimos de tener liquidez y con esto es imposible". Además, no sitúa la culpa solo en el gobierno local, sino que dice que "la oposición debería tener responsabilidad para que el dinero no esté parado. Creo que la culpa no es solo del gobierno local", indica uno de ellos.

Por último, y preguntados sobre la posibilidad de pedir intereses cuando el pago de facturas sobrepasa el límite de 30 días establecido por ley, los consultados dicen que "no es lo común", alguno señalando que "al facturar casi todo con la Administración, queremos evitar cualquier tipo de represalia".

Ocho meses seguidos por encima del límite

El aumento continuado del periodo medio de pago a proveedores comenzó en este 2018. De hecho, el pasado año se cerró en diciembre con una media de 24,63 días de demora para el pago de facturas, dentro de los límites establecidos a nivel estatal. Sin embargo, en este año se han disparado las cifras. Así, el Concello de Ourense lleva desde enero y hasta agosto incrementando los periodos de pago, siempre por encima de los 30 días permitidos.

En enero se pagaban las facturas en un plazo medio de 40,82 días, en marzo eran 54,78; en abril, 59,46; en mayo, 77,94; junio, 89,43; julio, 100,16; y agosto, 112 días de demora.

Así, el Concello tarda ahora hasta tres veces más que en agosto de 2017 en pagar sus facturas –en aquel momento eran 35 días de media– y la comparación es todavía más evidente si se compara con los 7,65 días de media en las que se afrontaban los pagos en febrero del año pasado, la cifra mínima durante este mandato.

Jóvenes empresarios piden soluciones, porque las pymes tienen "inseguridad"

"El Concello debe dar ejemplo. No tenemos que buscar culpables, pero hay que buscar soluciones ya". Así se expresa Lois Babarro, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense, que subraya el problema de que "algunas empresas tienen que buscar financiación cuando ni siquiera la necesitan", debido a esta demora.

Esta tardanza en el pago afecta principalmente a pequeñas y medianas empresas (pymes) y los "ahoga" y afecta a la "estabilidad y la contratación de nuevos trabajadores".

De hecho, Babarro sostiene que el retraso en los pagos no es problema en sí, sino que lo peor es la "inseguridad" a la que se enfrentan las empresas. "Si van a pagar en 60 días, que digan en 60 días, así por lo menos se puede planificar. Ahora, con la inseguridad no se puede ni contratar, al no saber lo que ocurre".

Con esto, el líder de AJE vuelve a reclamar que se regresa a la normalidad, porque la Administración "está ahogando a sus propios ciudadanos".

En total, Ourense es la 11ª corporación local de España que más tarde paga, de las 145 analizadas por el Ministerio de Hacienda, y la tercera capital provincial española que más retrasa sus pagos. En comparación con el resto de ciudades gallegas, Ourense sigue liderando el retraso en el pago de las facturas. Con una media de 112 días a cierre de agosto, tiene 7,7 millones pendientes de pago.

Ciñendo los datos a los registrados en julio, que son los últimos actualizados por Hacienda para todas las ciudades, el resto de urbes de Galicia estaba muy alejadas de las cifras ourensanas. Así, en Lugo la demora era de 8 días, con 2,68 millones pendientes de pago; en Santiago eran 77,8 días con 6,77 millones en espera, en Pontevedra tenían 3,03 en cola con un retraso de 23,6 días en el pago a proveedores, en Vigo el retraso era de poco más de 13 días y 2,76 millones, mientras que en A Coruña el montante adeudado era de 14,84 millones y con un periodo medio de pago de 52,75 días.