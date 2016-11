Reuma: falsos mitos a debate no Congreso Galego de Reumataloxía

OS REUMATÓLOGOS ABREN SEU CONGRESO Á CIDADANÍA PARA DESBOTAR FALSOS MITOS E MELLORAR SEU COÑECEMENTO DAS ENFERMIDADES REUMÁTICAS

Desbotar falsos mitos, cómo inflúe a alimentación e o exercicio na saude ou os avances en reumatoloxía son algúns dos temas dos que se falará no 46 Congreso Galego de Reumatoloxía este venres 4 de novembro.

Co obxectivo de mellorar os coñecementos da cidadanía sobre enfermidades reumáticas, os especialistas presentarán esta nova edición do congreso. Destacan que as enfermidades reumáticas afectan a tódalas idades e animan aos seus pacientes a mellorar seu coñecemento e autoxestión creando e participando en asociacións de pacientes

O servizo de Reumatoloxía ampliouse recentemente aos hospitais de Verín e Valdeorras.