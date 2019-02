En Reza, sin local social: "Una vecina presta su garaje"

"Basta ya de excusas, queremos luz y agua para la apertura del local de la asociación de vecinos de Reza ya", dicen los carteles que empapelan la fachada del nuevo centro social situado en las instalaciones de la antigua depuradora, donde estaban las oficinas. La asociación vecinal Quince De Agosto reclama al Concello de Ourense que inaugure el nuevo centro, que acumula más de un año de retrasos. "Estamos haciendo las actividades en la casa de una vecina que se presta a ello. Necesitamos el local que nos prometieron para reunirnos y llevar a cabo los talleres. Hay mucha gente mayor que disfruta de ellos", reivindica Sara Cruz, la presidenta de la asociación. Desde el Concello aseguran que "solo faltan los trámites administrativos para la ejecución de la obra. Ya se está trabajando en ello y en breve estará solucionado".

Talleres en un garaje

María del Carmen González es la vecina que ofrece su casa para los talleres que siguen realizando todas las semanas con monitores. Risoterapia y memoria. Acuden entre una decena y una veintena de vecinos. Para el yoga no hay espacio en esta improvisada ubicación. "Y menos mal que hay un lugar, que por lo menos nos vamos arreglando mientras no está el otro. Pero ya nos están fallando de caramba. Año y medio llevamos esperando. Nos urge el espacio de reunión", dice.

"Somos moi de xuntarnos en Reza. A min encántame. No centro da asociación é onde ves a toda a xente. É unha pena que en tódolos sitios e asociacións haxa un espazo de reunión e actividades. Aquí non", defiende otra vecina, Eva Vázquez.

La monitora de risoterapia, Sandra González, que acude todas las semanas a la casa de esta vecina, opina: "É curioso. Nunca me pasara de ter que impartir a actividade nun garaxe particular. Con elas hai confianza, xa levo tres anos vindo. Pero penso que un local é necesario".

"Non é normal que sabendo de que non nos iban dar local novo, que non sigan pagando o vello para que teñamos algo. Déixannos na rúa", se queja la secretaria de la asociación, Rosa Rodríguez.

El parque 25 de noviembre

Los vecinos también ven un "desprecio" la falta de luz y riego en el parque "25 de noviembre" que rodea al local social, inaugurado hace apenas tres meses.

Un recorrido por las instalaciones sin inaugurar

A pesar de tener las llaves y que el local esté sin inaugurar, el principal problema con el que se encuentra la asociación vecinal es que no hay suministros. "Ni luz, ni agua, ni Internet. A pesar de que antes sí que la había cuando eran las oficinas de la depuradora", explican los vecinos.

En el interior del local, un operario trabaja en el suministro eléctrico. Los miembros de la asociación se sorprenden: "La instalación está pagada y certificada como terminada en el mes de diciembre". Desde el Concello mantienen que los trámites administrativos "estarán solucionados en breve".

El centro social sin inaugurar es un espacio amplio de dos plantes, con biblioteca, salas de reunión, sala de juntas... El equipamiento está al completo, pero sin utilizar. Los vecinos se apenan de que haya actividades fijas como el Entroido, de gran afluencia, que no podrán preparar desde este local nuevo.