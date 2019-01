La Ribeira Sacra y el Entroido, estrellas ourensanas en Fitur

Las administraciones públicas apuestan por la tecnología para promocionar la provincia como destino turístico inteligente. El termalismo, la gastronomía o el enoturismo repiten como ejes estratégicos de la marca Ourense en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) que arranca este miércoles. Relevancia adquirirá en esta edición la Ribeira Sacra, tras su declaración como Bien de Interés Cultural, paso previo a la candidatura de Patrimonio Mundial de la Unesco. Habrá una mesa dedicada al Entroido, con claro protagonismo ourensano y en un momento en el que se conoce la declaración del de Xinzo como Interés Turístico Internacional. Es la primera fiesta de la provincia que consigue esta distinción.

A la espera del AVE

"La imagen que se dará de Ourense es la de una provincia ambiciosa, turística, donde destaca la administración electrónica y la capacidad de conectar con el visitante a nivel tecnológico", apunta el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar. La entidad participa en Fitur a través del Inorde, con el proyecto "Ourense, turismo inteligente". "Se establece un nuevo escenario que esperamos que sea exponencialmente mejor con la llegada de la alta velocidad a la provincia", añade Baltar.

Subraya como gran fortaleza el termalismo, la riqueza patrimonial, histórica y etnográfica y el punto de referencia turística de la Ribeira Sacra; así como la apuesta por el turismo deportivo presentada en la anterior edición de la feria. "El apoyo al Entroido y la ruta del Románico también son fortalezas de nuestro turismo", destaca. La asignatura pendiente, señala Baltar, es el gran hotel balneario termal para la ciudad. Precisamente para la Ribeira Sara habrá dedicadas dos mesas, una en el marco de las candidaturas gallegas a Patrimonio Mundial y otra organizada por el

Consorcio de Turismo de este destino. Presentarán la app de realidad virtual "Buskalo en Ribeira Sacra".

El Concello de Ourense también hace referencia a la apuesta por el turismo inteligente, con la presentación de la campaña "DeXconecta Ourensanamente". "É unha invitación para descubrir Ourense sen présa, gozando do momento, a través do termalismo e do benestar, a relaxación, a desconexión e a saúde", señala el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez.

La ciudad también adquirirá protagonismo con la propuesta de la Xunta, que presentará rutas por los centros históricos de Galicia, con dos guías dedicadas a Ourense y a villas como Ribadavia, Allariz o Castro Caldelas. Los trenes turísticos o el Entroido son otras de las apuestas ourensanas de la Concellería de Turismo de Galicia, que también apoya las ferias de Xantar e Termatalia, con espacio propio en Fitur a través de la organización de Expourense.

"Fitur convértese un ano máis nun escaparate excepcional onde amosar todo o potencial turístico qfue ten a nosa provincia e a nosa cidade", apunta la delegada de la Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira. Como ejes estratégicos destaca la naturaleza, el enoturismio, la gastronomía, el termalismo y patrimonio cultural, etnográfico y artístico.

Enoturismo

El geodestino Ribeiro-Carballiño se promocionará en la feria con los productos y las actividades enoturísticas que realizarán en el presente año.

El termalismo, la clave promocional de la provincia, a la espera del balneario

El termalismo sigue siendo el eje de la marca Ourense. Tendrá protagonismo en la presentación del proyecto de turismo inteligente del Inorde y también en Termatalia y la campaña del Concello de Ourense –que se presentan este miércoles–. Se redobla la apuesta por la provincia como destino inteligente. Baltar señala como pendiente el hotel-balneario para la ciudad y la mejora de las comunicaciones.

El geodestino Ribeiro-Carballiño apuesta por el enoturismo

"Paseando entre viñedos: enoturismo en Galicia" es el título de una de las presentaciones de la Xunta, donde participarán denominaciones de origen ourensanas. Además, el geodestino Ribeiro-Carballiño presentará sus actividades y productos de 2019 relacionados con el enoturismo. "É unha das fortalezas da nosa provincia", afirma Baltar.

La Ribeira Sacra, protagonista con la presentación de "Buskalo"

Tras la declaración de la Ribeira Sacra como Bien de Interés Cultural, las administraciones apuestan por la promoción de este destino, presentando la candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco y una aplicación de realidad virtual realizada por el Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra. "Buskalo" es el nombre de esta nueva herramienta.