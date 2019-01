Ricardo González tomará el relevo en el PP de Toén

Toén estrenará candidato del PP en las elecciones municipales de mayo, tras 12 años de mayorías absolutas encadenadas por Amancio Cid. Se trata de Ricardo González Gómez, profesional farmacéutico, y número dos en el Concello desde el 2015, que mostró en un acto en el campo de la fiesta del municipio sus credenciales:"Estou acostumado a traballar en equipo, compartir opinións e integralas nun proxecto común, escoitando aos meus veciños e explicándolles como nos gustaría que fose o Toén do 2023".

En el acto de presentación, González estuvo acompañado por el todavía alcalde, Amancio Cid, su "valedor" para optar a la sucesión, y el presidente del PP ourensano, Manuel Baltar. Cid, que mostró que no optar a un cuarto mandato era una decisión "xa meditada", señaló a González como una persona "totalmente preparada" para gestionar el día a día municipal, "como me ten demostrado ao longo dos últimos catro anos".

Manuel Baltar alabó la decisión de Cid de dejar paso a una nueva generación –Ricardo González tienen 43 años– y calificó al nuevo candidato como "magnífico", ya que "coñece moi ben o concello e que sabe o que necesita Toén".

Según el líder del PP de Ourense, González parte con la ventaja y la "fortuna" de "aprender dun gran mestre como é Amancio, que fixo un grandísimo traballo, con compromiso e entrega e ao que o Partido Popular sempre lle estará agradecido". Por todo ello, Baltar cree que el sucesor será "un gran alcalde".

Objetivos

Durante su intervención, González enumeró algunos de sus objetivos, como "manter os servizos municipais que ofrecemos ás oito parroquias e 35 aldeas do concello e que penso que son de moitísima calidade, incluída a atención aos maiores".

También se mostró convencido de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, por lo cual en su librillo tiene anotado implantarlas en la gestión local, así como conseguir que el municipio "medre e mire máis cara o río Miño, onde temos tres parroquias que pertencen á Denominación de Orixe Ribeiro".

En el acto de presentación, González estuvo arropado por militantes, vecinos, familiares y amigos, ante quienes aseguró estar "encantado, disposto a conseguir integrar a miña vida profesional coa política, con orgullo, compromiso e ilusión".

Cid: "O mellor é o ambiente veciñal"

El todavía regidor toenés, Amancio Cid, se despidió con unas emotivas palabras en las que recordó sus inicios, reconociendo que tenía "medo" por si "non estaba á altura do esperado, aínda que o certo é que os meus veciños sempre me deron a súa confianza".

En declaraciones a este periódico, Cid aseguró que "sempre tiven claro que a política ía ser unha etapa da miña vida" y que "non quería morrer coas botas postas". Dejó de manifiesto que su pretensión era tener un sucesos con las "máximas garantías" y cree que González "é o mellor candidato posible".

Cid, que se retira definitivamente, y que no irá en las listas, hace un balance personal "positivo". "Os veciños sempre me refrendaron e creo que deben de estar contentos. Para min o máis positivo destes 12 anos non son as obras feitas; para min a mellor obra é que os veciños se sintan a gusto uns cos outros, porque cando cheguei había disensión ata nas familias por culpa da política". También tuvo palabras para sus rivales políticos, a los que agradeció "a súa oposición con respecto e con dignidade".