Ríos Limpos pide responsabilidades por el vertido al Barbaña del 2009

"Na nosa provincia existe o crime perfecto", señalan desde la plataforma Ríos Limpos, refiriéndose al vertido de 2,1 toneladas de ácido sulfírico al río Barbaña del año 2009. Después de la sentencia absolutoria de la empresa concesionaria de la depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Espina e Delfín, la asociación ecologista indica que "no banquiño non estaban sentados os verdadeiros responsables desa catástrofe medioamenbiental". Asimismo, remarcan el nivel de "irresponsabilidade" de la empresa, al "non coñecer" las condiciones de la propia depuradora. Por otra parte, Ríos Limpos critica la "desidia" de las administraciones públicas: Confederación Hidrográfica, concellos implicados y Consellería de Medio Ambiente. Además, remarcan la necesidad de planificar los parques empresariales de la ciudad, así como el control y la depuración de los vertidos de los mismos. En esa misma línea, recuerda la derrama de aguas fecales en el Polígono Barreiros, denunciado el pasado 10 de julio.

"Os plans da Confederación Hidrográfica falan dun horizonte do 2027 para darlle solución. Pedimos que se acorten de maneira urxente, pois o río Barbaña merece ser respectado nos seus 21 kilómetros de percorrido", argumentan. Ríos Limpos piden la participación de la ciudadanía de Ourense: "Que tome unha parte máis activa na defensa do noso patrimonio natural, que esixa aos xestores públicos outro tipo de políticas".