Ríos Limpos pide o cese inmediato do responsable da Confederación Hidrográfica

A Asociación Ríos Limpos ven de levar a cabo accións para que se visualice "o malestar e o desacordo da sociedad de Ourense coa xestión e administración da vixiancia e coidados das nosas concas fluviais".

"Levamos dende o ano 2009 presentando máis de 75 denuncias ante as Administraciónes competentes por verquidos nas augas da nosa provincia, 30 delas son do Barbaña, pero tamén as hai do Limia, do Támega, do Loña, do Arnoia y do Miño", explican dende a asociación.

Por elo, piden "o cese inmediato do responsable da pola súa incompetente e nefasta xestión ao longo do seu mandato". Ademáis denuncia que "o estado dos recursos hídricos, das concas hidrográficas e en definitiva da auga da nosa provincia mostra un progresivo e galopante empeoramento e son un desgraciado exemplo do fracaso dunha xestión que di que somos unha provincia lider no turismo termal e na auga". E sentenzan: "Exiximos que se faga Xustiza, que se persiga e condene a os contaminadores e os responsables de que os verquidos contaminantes".