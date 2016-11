Un robo en un desguace de Coles: 'Disparos', 'patadas', cocaína y una operación quirúrgica

Un hombre que acusa al dueño de un desguace de Coles (Ourense) de haberle disparado tras sorprenderle robando una rueda en marzo de 2013 ha señalado este miércoles en la Audiencia de Ourense que "pensó" que el acusado le iba a matar, porque además del disparo que recibió por la espalda cuando fue descubierto, oyó como el agresor apretaba varias veces más el gatillo.



En su declaración ante la juez, el denunciante ha explicado que cuándo estaba cogiendo una rueda "oyó" una voz detrás, "un ruido como de un petardo" y sintió "un golpe". Cuando se giró, se encontró al acusado, J.J.G.C., a unos dos o tres metros "con un arma en la mano".



El denunciante ha relatado cómo su agresor le dijo que le tendría "que haber matado" y que le obligó a ponerse de rodillas. También ha señalado que el dueño del desguace llegó a acercarle el arma a unos metros de la cabeza y que "escuchó varias veces" el repique del gatillo, aunque no se produjeron más disparos.



El denunciante ha explicado que tardó unas tres horas en acudir a un centro sanitario porque no quería dar explicaciones del motivo de su herida, ya que se encontraba en libertad condicional, y que en un primer momento se acercó hasta Ourense en busca de cocaína para calmar el dolor.



Su versión ha sido corroborada por Helena F., que en el momento de los hechos era su compañera sentimental, y que se quedó esperándole en un coche fuera del desguace. La mujer ha dicho que escuchó más de dos ruidos que le "parecían golpes, petardos o disparos", aunque no pudo concretar más porque en ese momento "estaba enferma con neumonía".





"Es todo mentira", señala el acusado





El acusado, J.J.G.C., ha insistido en que esta versión "es todo mentira" y ha defendido que "redujo" al hombre que se había introducido en su establecimiento después de perseguirle y hacerle frente, a pesar de que llevaba un destornillador en la mano e iba tapado con un pasamontañas.



En su declaración, ha dicho que cuando descubrió al hombre en el interior de su negocio avisó a su padre por teléfono móvil, que se acercó inmediatamente en coche, ya que ambos residen a apenas un kilómetro de distancia.



El acusado ha insistido en que retuvo a M.P.S. despues "cogerle por el cuello" y sentarse encima de él para inmovilizarle los brazos. Fue en ese momento cuando el hombre le devolvió el dinero que había sustraído de una caja en el interior del negocio (unos 2.000 euros en billetes).



"No tenía sangre ni se quejaba de dolor"



Sin embargo, ha confirmado que, al llegar al lugar de los hechos, su padre, M.G.A. le propinó "unas patadas" en la cadera, mientras le preguntaba "quién era" y "qué estaba haciendo", aunque en el momento de irse M.P.S. "no tenía nada de sangre ni se quejaba de dolor".



El agente de la Guardia Civil encargado de la investigación ha señalado que aunque ambas versiones ofrecen "credibilidad" se comprobó si en el día de los hechos o el día anterior pudo haber alguna incidencia con arma de fuego, debido a los "enormes antecedentes judiciales" del denunciante y su compañera. Las investigaciones dieron un resultado negativo.



El agente ha señalado que tras la investigación ocular en el lugar de los hechos "no se encontraron casquillos ni munición", y que el cristal roto y la caja en la que supuestamente se encontraba el dinero robado por M.P.S. "hacían factible" el relato del denunciado. Sin embargo la prueba de la parafina realizada por la Guardia Civil al propietario del desguace para comprobar si había efectuado disparos dio positivo en restos de pólvora.



El acusado ha señalado que el día anterior a los hechos estuvo disparando un rifle en casa de un hermano, hecho que fue confirmado por el hermano y por un amigo. Los tres señalaron que estuvieron disparando a una silla vieja.



Este mismo extremo fue confirmado por el padre del acusado, que también ha incidido en que su hijo compraba habitualmente petardos con los que celebraba las victorias del Real Madrid. Por su parte, la defensa ha insistido en que el acusado trabaja diariamente con productos químicos.



Penas solicitadas



La fiscalía solicita para el acusado una pena de cinco años por intento de homicidio y un año de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas. En su escrito, Fiscalía señala que, respecto al delito de homicidio, concurre la circunstancia de legítima defensa.



Además, deberá indemnizar a M.P.S. con 2.080 euros por las lesiones sufridas y 3.000 euros por las secuelas; y al SERGAS con 2.842,15 euros, por la intervención quirúrgica realizada.



Por su parte, la acusación particular reclama 15 años de prisión y una multa de 15.000 euros por las lesiones y secuelas recibidas por M.P.S. El denunciante sufrió una herida de bala en la zona cervical izquierda y tuvo que estar hospitalizado cuatro días. Además reclama tres años por tenencia ilícita de armas y doce días de localización permanente. Para su padre pide 12 días de localización permanente por una falta de lesiones. La defensa ha solicitado la libre absolución de los acusados.



Para mañana jueves están previstas las periciales y las conclusiones de acusaciones y defensa.