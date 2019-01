Tres robos en el mismo día en una urbanización de Pereiro

Los vecinos de la urbanización de Tapada de Bouzas, en Pereiro de Aguiar, se mantienen alerta después de que el pasado viernes se produjesen tres robos en diversos chalés de la zona. Dos de ellos, a última hora de la tarde -uno, a plena luz del sol, según testigos- y el último, de madrugada. Aunque ninguna de las viviendas estaba ocupada en el momento del hurto, la preocupación se extiende estos días entre los inquilinos.

"Sabemos que estamos vigilados", apunta uno de los vecinos. El modus operandi de los robos revela que los ladrones conocen los movimientos de la urbanización: "Todas las casas están habitadas pero nunca entran cuando hay gente". Según creen, la situación de la urbanización -alejada de otros núcleos de población y con casas muy pegadas- facilita que se convierta en un "blanco fácil". "No dormimos bien por las noches, es normal", señala otro vecino. En Tapada de Bouzas se concentran alrededor de 180 chalés, la mayoría de ellos, ocupados por familias. Por ello, el apoyo entre los vecinos se convierte estos días en la mejor herramienta ante el miedo y la preocupación. "Es una situación incómoda para todos los que vivimos aquí, obviamente nos preocupa, pero preferimos no alarmarnos mucho todavía", señalan.

Aún así, piden "más colaboración" ante la situación de "indefensión" frente a los ladrones, lo que se traduce en mayor colaboración del Concello y de las fuerzas de seguridad del Estado. Además, señalan problemas de iluminación en algunas de las calles de la urbanización: "Frente a las tres casas que robaron falta una farola desde el pasado mes de junio y hay otra que funciona mal, no creo que sea casualidad que roben justo donde falta la luz".

"No es nuevo"

Esta no es la primera vez que en Tapada de Bouzas se producen varios robos continuados en viviendas. "Hace dos años pasó lo mismo, robaron en varias casas pegadas", comenta una vecina. "A mí no me tocó, supongo que porque estaba durmiendo, pero sí al de al lado, que no estaba", añade. Por ello, ante la posibilidad de que la oleada de robos continúe, "lo mejor es no tener dinero en casa".

"A xente ten dereito a vivir tranquila"

La Corporación municipal está, según explica Manuel Doval, teniente de alcalde, en "contacto continuo" con la Subdelegación de Goberno para abordar temas de seguridad ciudadana. "Fai pouco tempo reuninme co subdelgado para informalo de varios roubos pola zona e a min cónstame que se intensificaron as medidas dende aquel momento, iso si, se non foron suficientes teremos que incrementalas", asegura Doval asegura que, pese a los sucesos del pasado viernes, Pereiro no es un lugar "inseguro": "Traballamos para que así sexa e seguiremos traballando". Con respecto a la iluminación, el teniente de alcalde señala la "constante revisión" de los tendidos eléctricos de todo el municipio. "Lamentamos moito a situación dos veciños, a xente ten dereito a vivir tranquila", comparte. Desde la oposición, Francisco González, de DO, ha pedido la creación de un cuerpo de Policía Local en el municipio.