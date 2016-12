Rocío de Frutos recurrirá la sanción impuesta por la dirección del PSOE

La diputada nacional del PSOE por Ourense, Rocío de Frutos, ha asegurado que recurrirá "hasta el Tribunal Constitucional si hace falta" la sanción impuesta por la dirección del partido socialista por romper la disciplina de voto en la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.



"Si seguimos así vamos a terminar en la irrelevancia más absoluta". Así se ha manifestado Rocío de Frutos este sábado en Santiago de Compostela, en un acto junto a otros militantes socialistas críticos que han reclamado a la gestora que dirige el presidente asturiano, Javier Fernández, la convocatoria de un Congreso Federal para escoger una nueva directiva.



Allí, de Frutos, una de los 15 diputados socialistas que votaron `no` a la investidura de Rajoy como presidente, ha recibido una ovación por parte de sus compañeros de partido, que la han calificado como "un referente" del PSOE pese "al poco tiempo que lleva" como militante.



"Voy a recurrir (la sanción) hasta el Tribunal Constitucional si hace falta", ha apuntado la parlamentaria, que ha matizo que lo hará "no por el hecho económico" sino por haber sido apartada de la "portavocía adjunta de empleo y por otras cuestiones".



De este modo, se ha mostrado muy crítica con la situación del grupo parlamentario, en la que los diputados están "en la irrelevancia más absoluta". "En el grupo parlamentario nos viene todo hecho y en los plenos participan los mismos de siempre", ha espetado.



"ENGAÑAMOS A LA GENTE"



"Me molesta mucho de mi partido que engañemos a la gente. [...] No estamos aprovechando nuestra fuerza con Podemos. A mí Podemos no me da ningún miedo. Creo que me parezco más a ellos que al PP", ha añadido de Frutos, que también se ha referido a lo que se conoce como "la gran coalición" de socialistas y populares. "Es lo que va a pasar ahora", ha lamentado.



"He tenido que escuchar de todo (por romper la disciplina de voto). Me han llamado de todo en público. Incluso me han dicho que yo no sé estar en un partido político. Y me lo han llegado a decir personas que han asumido muy bien la abstención, pero que no han asumido que yo fuera en las listas", ha espetado la socialista.