El Roma, una historia de amor con la ciudad de postal

En una tertulia de bar de las que arreglan el mundo hablan unos amigos de los edificios desaparecidos en Ourense. Acaban en el Gran Hotel Roma. Uno de esos colegas es Fernando Valcárcel. Hace ocho años. En otra tertulia de bar, la de ahora, lleva bajo el brazo "Gran Hotel Roma", un libro autoeditado y sin final. Porque a este romántico de Auria que nació seis años después del adiós del Roma aún le llegan cartas e invitaciones de los huéspedes que acogió el hotel. Aún encuentra cubertería del Roma en bares, columnas de sus salones en pueblos de la provincia. "O millor da cidade", decían los anuncios de la época. Y el mundo también lo arreglaron allí otros tertulianos.

"Era un lugar onde se aglutinaban todas as forzas vivas da cidade. Había tertulia de médicos, galeguistas, os da CEDA, comunistas, falanxistas... Había miradas furtivas nunha época conflictiva pero actuaban con normalidade. Convivían, cada un tiña reservado o seu espazo", explica Valcárcel. Protocolos no escritos.

Cuenta el autor que la "Peña dos Sabios" maquinaba en el Roma las coplas de Os Maios que luego recitaban de forma anónima en la gran fiesta de la ciudad.

La Xeración Nós se reunía en los salones del Roma a diario. Aquella Atenas de Galicia. Valcárcel tiene la frase: "Naquela cidade de postal, era sempre primavera".

Actrices, atletas, novelistas, arquitectos, viajantes, doctores, curas con y sin sotana, Franco, Calvo Sotelo, Pablo Iglesias, os Borbones y el hijo del jalifa. Fueron los "extraños" huéspedes del Roma.

Pero llegó la piqueta. El Roma fue, pero no pudo seguir siendo. "Non se actualizou. Este é un tema moi sentimental. Era moi fermoso, pero quedou atrás. O tempo detívose nos andares do Hotel Roma". La historia de amor de la ciudad de postal continúa para Valcárcel. Llegan más cartas, más historias del Roma.

"A cidade necesita quererse e este é un pulo moi grande para saber o que eramos, pero tamén o que perdimos".

Un relato completo y muchos amigos

Fernando Valcárcel es el impulsor del libro y los textos de "Gran Hotel Roma". No sería posible–quiere agradecer–sin la ayuda de amigos y conocidos. De los de antes y los que encontró por el camino. El prólogo es de Jaime Noguerol. Colaboran como articulistas Afonso Vázquez-Monxardín, Alberte Pérez Rodríguez, Ana Malingre, Arturo Rodríguez Vispo, Avelino Rodríguez González, Daniel Guzmán, Julio Sotomayor, Jesús Manuel García Díaz, Juan David Díaz Lípez, Maribel Outeiriño, Paco Boluda y Xosé Lois Carrión. Además, colaboraron Carlos Paz Lorenzo, Ángeles Fernández y otros coleccionistas de fotografías de la época. "Todos fueron a full", bromea Valcárcel.

El libro, que no tenía pensado publicar hasta más adelante, está a la venta en la librería Kathedra de la ciudad. "Amenaza" con segunda parte.