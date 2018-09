Rubén Riós presenta el documental "Màis Ca Vida"

El joven actor, director y productor ourensano Rubén Riós presenta al mundo su obra más especial "Màis Ca Vida", un documental creado a partir del cortometraje "Vida" que realizó con "personas con discapacidad como protagonistas", donde "muestra su realidad más real", "captando toda la verdad" y creando a su vez, "la metodología DIMMb (Disability Inclusion Methodology Movie Based)".



Rubén Riós ha explicado que la idea surgió cuando "al ver el trabajo en el corto", se dio cuenta de que a veces la "realidad supera a la ficción" y quiso "trasladar al mundo del espectáculo toda ese ámbito de esas personas que sufren en el día a día la exclusión social".



"Me contaron su problemática y formamos un equipo de empatía, me hablaban de sus problemas: la sobreproteccion, el tema de la sexualidad, que a veces no se sienten entendidos, las miradas que a veces echamos sin darnos cuenta y así llamé a mis guionistas y les dije que quería trasladar esa realidad a tramas de ficción", asegura el cineasta.



Riós ha relatado que "en el documental no había nada guionizado y las cámaras estaban grabando constantemente", por lo que se han utilizado "todos esos elementos de improvisaciones técnicas, construcción de personajes, etc" y así han ido plasmando "en el ámbito de la interpretación todo lo que ese colectivo lleva dentro y eso es lo que muestra en el documental su realidad".



"Al final siempre la duda es: ¿en la vida nos enamoramos de una persona técnicamente perfecta o de la persona que nos da esa emoción, que nos entiende y que nos da cariño? La respuesta es la emoción, y al final es ese elemento el que crea "Màis Ca Vida", expresa Ríos.

Trabajo con los actores en "Máis Ca Vida"

"Máis Ca Vida" recoge todo el trabajo realizado para la creación de la obra de ficción "Vida", pero la singularidad de esta experiencia radica, precisamente, en que "los personajes protagonistas son interpretados por personas que tienen discapacidad intelectual, mientras que los actores y actrices profesionales", como Javier Gutiérrez, Cristina Castaño, Mariana Carballal, Estíbaliz Veiga, María Mera y Luis Iglesia, entre otros, "están en un segundo plano".



Según el creador, el trabajo con los actores fue "duro" pero "muy fructífero", "como una noria emocional", pero Ríos asegura que le "cambió la vida profesional y personalmente".

Riós crea metodología DIMMb

Para poder llevar a cabo "Vida", Rubén Riós creó una metodología -bautizada como DIMMb (Disability Inclusion Methodology Movie Based)- que, más allá de posibilitar la grabación de la obra, se reveló como todo un ejercicio de integración.



De este trabajo, ha surgido un proyecto, desarrollado por Claqueta Coqueta, y Fundación ONCE y financiado con fondos europeos, que ha ampliado los horizontes mucho más allá de la idea inicial."Lo que era un proyecto de tres meses se alargó dos años y medio", constituyéndose como una vía para la inclusión en el ámbito social, laboral y ocupacional de personas con muy variadas discapacidades.



Ahora esta metodología "nos llevará por toda España". "Lo haremos en Sevilla con personas autismo, en Barcelona con personas con sordera, en Madrid con trastorno mental, en Salamanca con discapacidad intelectual y en Galicia con parálisis cerebral", ha relatado Riós.