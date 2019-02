Rueda reafirma la intención de luchar por el Corredor Atlántico

El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, defendió este miércoles en su visita a Xantar en Ourense que "non se entendería que se resten infraestruturas vitais para o seu futuro ao norte de España", en alusión al Corredor Atlántico.

Rueda ensalzó la "unidade política e social" de las comunidades autónomas del noroeste español con esta inversión y destacó que "non pretendemos que se lle quite nada a ninguén doutras zonas de España, pero non imos permitir e non se entendería que á zona norte de España se lle resten infraestruturas vitais para o noso futuro".

El vicepresidente autonómico se reafirmó en que la Xunta seguirá "o camiño" ya iniciado "hai tempo" y que "iniciaron tamén os empresarios", al darse cuenta de que "isto é algo fundamental para Galicia, para o seu futuro e para a súa economía".