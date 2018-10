Ruta por el Samaín ourensano

Las meigas esperan a los ourensanos en las calles de la provincia de Ourense. El Samaín vuelve con túneles de terror en el castillo de los Sarmiento, queimada en Bande, desfile de ánimas en la ciudad o peli de miedo en O Barco.

En la ciudad

Ayer se presentó en el Concello la programación del Samaín, que arranca mañana a las 17,30 horas, con taller de vaciado de calabazas en la praza Saco e Arce; microteatro y confección de amuletos en la praza da Imprenta y taller de maquillaje n la praza Manuel Sueiro. A las 19,00 horas será el desfile de calabazas, desde la praza da Imprenta hasta la praza Maior, donde habrá baile y fiesta y una pinchada para adultos a las 00,00 horas. El Centro Comercial Aberto Ourense Centro organiza la actividad "Os Zombies ameazan de novo", a partir de las 18,00 horas del viernes.

Barbadás

Hoy habrá un taller de disfraces desde las 17,30 horas y mañana de caracterización, en la Casa da Xuventude. Mañana a las 19,30 horas será el desfile de ánimas por el casco histórico de A Valenzá, con fiesta infantil final en la plaza.

Esgos

Mañana a las 18,00 horas, los niños irán por las casas de los vecinos en su "ruta do terror".

O Barco

Hoy a las 20,00 horas, el investigador Rafael López Loureiro impartirá la conferencia "Do Samaín ao Hallomain, biografía dunha perversión" en la Biblioteca Municipal. Mañana a las 18,00 horas será el turno de la "Festa do Medo" para los chavales, con su posterior "Noite do Medo": dormirán en la biblioteca tras una peli de miedo.

Ribadavia

El sábado día 3 será el día grande de Samaín. De 17,00 a 01,00 horas habrá un mercado "Meigo de Artesanía" en las calles próximas a la praza Maior. De 18,00 a 20 horas, baile de feiticeiros en el Club Artístico; desfile Meigo a las 20,00 horas, desde Fonte dous Canos hasta la Praza Maior y actuaciones musicales. El pasaje de terror e n el Castelo dos Sarmiento será de 22,00 a 01,00 horas; mientras que el Aquelarre " de las Donas sen Cabaleiros cos Tabaleiros da Istoria" será en la praza Maior y en la fachada del castillo (21,00 y 22,45 horas).

Xinzo

La praza Maior acogerá mañana, a partir de las 19,00 horas, la actuación de la Agrupación Musical da Limia, un espectáculo y procesión de ánimas. Los establecimientos de la asociación Prolimia organizan la actividad "Truco ou traco". En el casino Antelano también habrá fiesta desde las 16,30 horas.

O Carballiño

Mañana, de 18,00 a 20,00 horas, el Casino tendrá una fiesta con túnel de terror y picnic.

Allariz

Desde hoy, la villa vuelve a celebrar "Allariz de Medo" por el casco histórico, ambientando las calles "ateigadas de ánimas, meigas e outros seres do máis alá". La decoración estará hasta el domingo.

Verín

Mañana tendrá lugar la “Noite de Medo”, con un túnel del terror desde la rúa da Cruz hasta la praza Maior. Los pases empiezan a las 20,30 horas.

Bande

El Mercado do Xurés organiza este sábado, día 2, su "Noite de Ánimas", con taller de calabazas, cena temática y un paseo nocturno, a las 23,00 horas, hasta el peto de ánimas de Ponte Cadós. Cerrará la fiesta una queimada.

Lobios y A Bola

En Lobios y A Bola también tendrán fiesta de Samaín durante la tarde de mañana.