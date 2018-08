Ruta por los secretos de la casa de Otero Pedrayo

El festival Espazos Sonoros, organizado por la Consellería de Cultura de la Xunta, vuelve a la agenda cultural gallega el próximo 1 de septiembre, con propuestas musicales para descubrir el patrimonio que harán varias paradas en la provincia. Esta undécima edición del evento, que se celebra hasta el 7 de octubre, pone el foco en uno de los escritores más reconocidos de la cultura gallega, el ourensano Ramón Otero Pedrayo.

"A música, o patrimonio e a natureza son, pois, os principais vimbios cos que se constrúe cada unha das citas desta experiencia artística que nos leva por recunchos excepcionais da nosa terra", indica el conselleiro Román Rodríguez González.

El mapa de Fontán en Amoeiro

El programa, que ya se puede consultar en la web del festival (espazossonoros.org), empieza en la provincia el próximo 15 de septiembre. La Casa Grande de Trasalba, en Amoeiro, acogerá el concierto gratuito del cuarteto vigués "M. Sancho Quartet, a las 19.00 horas". Prometen "unha viaxe no tempo a través da música antiga sen perder de vista o contexto no que se produce o recital, a Casa de Cimadevella". Antes, a las once de la mañana, se celebrará una jornada literaria en la que se desgranará la figura de Otero Pedrayo desde los espacios y recuerdos de su infancia en la casa familiar. "Durante o percorrido pola casa faremos parada na sala nobre, inzada de recordos persoais do escritor, entre os que destaca un dos mapas orixinais de Domingo Fontán que se conservan", indican desde la organización. El historiador y arqueólogo Afonso Vázquez-Monxardín será el encargado de explicar a los visitantes el legado científico del que fue autor de la Carta geográfica de Galicia, un mapa que formó para del universo literario de Otero Pedrayo. Para acudir a esta actividad, hay 50 plazas en las que los interesados pueden anotarse del 1 al 12 de septiembre.

La próxima cita de "Espazos Sonoros" en la provincia será el próximo 23 de septiembre, en Santa María de Castrelo, en Castrelo de Miño. Un taller de acercamiento a la música antigua llevará a los participantes del festival hasta el taller de lutería de Ismael Vaz, a las 15.00 horas. Esta actividad tiene una capacidad de 60 personas y las inscripciones se deben realizar entre el 8 y el 19 de septiembre.