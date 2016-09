La Sala Valente expone el fresco que Prego pintó en el Hotel Parque

El círculo de exposiciones "Prego 100 anos", con las que el Concello de Ourense quiere rendir homenaje al pintor Manuel Prego de Oliver, se cerró ayer con la inauguración de la tercera muestra, "Prego de Oliver e a captación do eterno. Óleo como materialización da súa plástica". La Sala Valente es la encargada de albergar las grandes obras al óleo que el autor pintó desde el año 1915 hasta el 1986 y en las que pretendía captar "a esencia das cousas", aseguraron los comisarios del ciclo, Xabier Limia y Natalia Figueiras. Esta exposición cuenta con dos grandes joyas de la corona de la colección de Prego: el mural del antiguo Hotel Parque, cuya restauración fue financiada personalmente por el empresario José Luis Suárez y posteriormente cedido para el ciclo, y el gran óleo sobre lienzo titulado "Navidad en la montaña".

La presentación de ayer en la Sala Valente se convirtió, como resaltó el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, en su intervención, "na gran festa de Prego de Oliver". Un trío de cuerda recibía a los asistentes con su música mientras éstos contemplaban la majestuosidad de las pinceladas al óleo en las diferentes obras exhibidas.

El primero en tomar la palabra en la presentación fue Francisco Silva, delegado de Iberdrola en Galicia: "Para nosotros nos resultó un honor que el alcalde de Ourense nos invitase a patrocinar esta iniciativa". Aseguró que su empresa "quiere estar presente en la socidedad gallega, y eso significa implicarse en este tipo de cosas". El delegado dio paso al comisario del ciclo "Prego 100 anos", Xabier Limia, que destacó que con esta exposición "chegamos ao cumio dun proxecto que foi crecendo a medida que chegaba o outono". El comisario contó que esta exposición se hace "ao carón de onde Prego creou moitas de estas obras", en su estudio de la rúa do Paseo. Su compañera, Natalia Figueiras, reiteró que la muestra "pon o broche de ouro" a un ciclo que acaba de empezar. La comisaria aseguró que el óleo para Pergo "era o seu bastón dentro das artes plásticas e da súa etapa persoal". Figueiras explicó que, a pesar de que el artista era autodidacta, "inspirouse nos grandes mestres barrocos españois, nos do impresionismo e nos do post impresionismo". El secretario xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo, mencionó en su intervención que "en estas obras pódese ver as circunstancias históricas que vivíu Prego de Oliver" y animó a conocer toda su obra en Ourense.

En la sala, también había miembros de la familia del artista, pero el encargado de dedicar unas muy breves y sentidas palabras fue el hijo de Prego, Manuel Prego de Oliver: "Desfruten destas obras como o meu pai gozou pintándoas". El alcalde de Ourense estuvo acompañado del vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, diferentes miembros de la corporación municipal y por el delegado territorial de Abanca en Ourense, Rubén Saavedra. El regidor animó a disfrutar de esta gran exposición. Jesús Vázquez volvió a reiterar "o meu agradecemento a José Luis Suárez pola súa xenerosidade e altruismo" aseverando que "isto é un proxecto de cidade" y concluyó con la siguiente frase del artista Prego de Oliver: "A mente é un desván profundo de soños e recordos aos que lle chamamos vida".

José Luis Suárez, presidente de Copasa: “O restauraba el mural o se perdería para siempre"

Una de las grandes obras de Prego de Oliver, que está presente en esta tercera exposición, es el mural del antiguo Hotel Parque, que el artista pintó en una pared de la cafetería del mismo.

El gesto altruista y a título personal del presidente de Copasa, José Luis Suárez, hizo posible que este fresco esté ahora en la muestra. El empresario asegura que "era algo que tenía que hacer, creo que fue una obligación moral". Suárez recalca que él no vivió la época "porque no nací en ella ni por mi origen", ya que es de León, pero recalca que entiende que "es parte de la historia de la ciudad de Ourense y parte de una época muy especial y esplendorosa". Suárez asegura que no había opción, que "o restauraba el mural o se perdería para siempre", y resalta "el gran trabajo" del equipo de restauradores que consiguieron que la pieza esté como nueva.

En cuanto al mecenazgo artístico por parte de los empresarios, Suárez dice que "yo no me considero uno de los grandes mecenas del arte". Explica que en este caso no tenía en mente la palabra mecenazgo, "si no que era un compromiso", pero asegura que la posición del mecenazgo y la financiación de la cultura por parte de las empresas es una postura" muy favorecedora e importante, aunque hay muchos caminos para entenderse con la sociedad".

Por el momento, el empresario y propietario del mural ha cedido temporalmente al Concello de Ourense la obra, pero el qué pasará cuando la exposición termine es una pregunta más que obligada. José Luis Suárez no quiere hablar de futuro, sino de presente: "Por el momento, la obra está aquí para el disfrute de todos los ourensanos, dejemos que se oxigene bien y que coja aire y luego ya veremos como evoluciona".

Reitera que la decisión de lo que va a pasar luego con el mural "no la tengo que tomar yo individualmente, sino que tiene que ser colectiva". Por tanto, concluyó invitando a los ourensanos a que disfruten de Prego de Oliver.