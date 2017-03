San Rosendo abre sus puertas

A la vez, los 70 centros de la Fundación San Rosendo participaron ayer a las 16,00 horas en una suelta de globos para conmemorar el día de su patrón, en el marco del 25 aniversario de la entidad presidida por José Luis Gavela. "¡Se lo pasaron bomba!, apuntó Mónica Pereiro, directora de la residencia Divino Maestro, ubicada en el Seminario, que se unió a la celebración.



Una jornada especial, de puertas abiertas, en la que los familiares hicieron una escapada de sus menesteres para acompañar a los residentes. Es el caso de Manuela Sánchez, que tiene a su madre, Manuela Ruido (95 años), en la citada residencia. "Aquí tiene todas las atenciones que necesita y que en casa no éramos capaces de ofrecerle", indicó Sánchez. "Y aquí estoy de maravilla. Son muy agradables conmigo", le interrumpió su madre mientras tomaban un piscolabis con los trabajadores del centro de mayores.



Quien también tomó la decisión de llevar a su madre, María José Doval de 83 años, a la residencia Divino Maestro fue María Remedios Diz. "Lo hice a raíz de su segundo ingreso en Agudos. La asistenta social del hospital me recomendó este centro". El próximo 23 de marzo hará dos años que María José está en el centro, compartiendo y conviviendo con otros 61 residentes más. "Aquí estamos moi ben. Non nos falta de nada", puntualiza Pilar López, de 88 años. Una idea compartida con Otilia Rodríguez, de su misma quinta, que nació en Cuba: "Llevo aquí dos años y estoy contentísima. Nos tratan muy bien". Entre risas dice que "nos dan demasiada comida y eso que no quería engordar". Sus cuatro hijos viven en Estados Unidos. "Todos los veranos vienen a verme y me llevan a casa. Me llaman a todas horas. Les recuerdo mucho porque ellos estudiaron aquí al lado, en el Seminario".



Natal de Pitón, en San Cibrao, Leopolina Amorín, de 86 años, ingresó en esta residencia el pasado 18 de mayo de 2016. "E estou moi contenta. A xente é do mellorciño e os enfermeros, máis do mesmo. Estou contenta coa comunidade en xeral", puntualizó "Leo", que así la conocen en la residencia. Antes de jubilarse, fue modista. "También, estuve en Venezuela", añadió.



La de ayer fue una jornada de celebración para la que los 62 usuarios del centro trabajaron "a destajo". En las últimas semanas, participaron en la elaboración de un mural, en el que se incluye referencias biográficas al presidente de honor de la entidad, Benigno Moure, y al actual presidente, José Luis Gavela. "Como el lema de este año es 'Dar vida a los años', hemos hecho otro mural en donde pusimos distintas fotos de nuestros residentes y de la vida que llevan aquí", indicó la directora del centro. Para esta ocasión, los usuarios también diseñaron un pin para todos los trabajadores del centro con el logotipo de San Rosendo. Ahora, los residentes esperan con ilusión la tercera edición de la "Divino Maestro Fashion Week", una idea propia de la residencia que dirige Mónica Pereiro en la que los usuarios confeccionan una banda con una característica positiva que los define.



Además de los familiares, personas externas al centro visitaron ayer las instalaciones de esta residencia. "Recibimos un par de visitas interesadas en ingresar a algún familiar. Les hemos enseñado las instalaciones y presentado los servicios ofertados". En la actualidad, cuentan con lista de espera.