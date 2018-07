La sangría cultural continúa: el FITO está en la cuerda floja

La nueva ley de contratación para los concellos, en vigor desde el pasado mes de marzo, y el margen de interpretación que algunos de sus artículos permiten a las jefaturas de servicio municipales, parece que, al menos en la ciudad de Ourense, han declarado una particular guerra a la cultura.

La primera víctima caída fue la edición 2018 del Festival de Cine de Ourense –pendiente ahora de las bases que regulen el concurso público anunciado por la Concejalía de Cultura– pero podría no ser la única, si no se encuentran alternativas válidas a tiempo. Es el caso del Festival Internacional de teatro de Ourense (FITO), que este año cumplirá once ediciones y que parece no tener, de momento, demasiado claro su futuro, al igual que la Mostra de Teatro Infantil (MOTI) que cumplirá en diciembre 15 años. Ambos eventos están organizados por Sarabela Teatro y, conjuntamente con la Mostra de Teatro Universitario (Miteu), son marcas registradas por la compañía.

Desde la Concejalía de Cultura se asegura que "a día de hoy se trabaja buscando alternativas para seguir celebrando estos eventos y evitar que no puedan llegar a buen puerto". Pero la realidad es que, de momento, aún no hay nada acordado y de nuevo, como sucediera con el OUFF, el tiempo vuelve a convertirse en enemigo.

La organización

Desde la organización del FITO, Fernando Dacosta mantiene que "la situación a día de hoy es muy delicada. Todavía no hay nada en firme y nosotros no podemos contratar compañías y organizar el encuentro sin saber qué disponibilidad económica vamos a tener". Aseguran que han ofrecido varias alternativas posibles a la Concejalía, entre ellas, "interpretando el artículo 168 de la nueva ley poder ampararnos para la contratación en las marcas registradas, pero parece ser que de la otra parte no se entiende de la misma manera".

Desde Sarabela mantienen que "creemos que voluntad política existe, pero aún no hay ninguna solución sobre la mesa. Estamos intentando salvar el FITO porque además de ser nuestro sueño y trabajo, sabemos que si renuncias un año a su celebración, después es muy complicado poder volver a realizarlo".

Una de las posibilidades que existen, y que contempla la nueva ley, es la de acogerse al contrato menor de 15.000 euros, dinero en el que se incluirían todos los eventos organizados por Sarabela, entre ellos las tres muestras teatrales. Esta cantidad sería, según los organizadores demasiado escasa. En el 2016, el Fito recibió del Concello una subvención de 40.000 euros, rebajada el pasado año a algo más de la mitad, y la MOTI obtuvo en su última edición algo menos de 20.000 euros. En el caso de la Mostra Universitaria, la solución llegó con un convenio con la Universidad y el Concello. Cifras que quedan muy por encima de los 15.000 euros estipulados en la nueva legislación.

Hasta ahora la dinámica que se mantenía para estos eventos era la presentación, por parte de Sarabela, de la programación prevista y de los presupuestos necesarios para ella "y después todo ello se negociaba cada año, hasta llegar a un acuerdo", señalan. Pero ahora esta vía ya no es posible.

La fecha de celebración del FITO está prevista para el mes de octubre, por lo que no tener aún claro las opciones existentes ajustadas a la legalidad vuelve a poner en la cuerda floja la organización de un evento que ya ha superado la década de vida y que siempre ha contado con el respaldo del público. Para Fernando Dacosta "a situación para a cultura en Ourense é tremenda".