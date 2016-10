“Fue muy sorprendente la resolución del caso mientras grabábamos la película”

Daniel Mehrer y Andrew Becker son dos estadounidenses que por una casualidad conocieron la historia de la desaparición Martin Verfondern en el pequeño pueblo gallego de Santoalla. Un misterio que les llevó a embarcarse en su primer largometraje, “Santoalla”, una película que ya han proyectado en los festivales de cine de Edimburgo, Austin, Los Hamptons y Tallgrass, con la que han ganando dos premios a “Mejor Documental” y que el próximo día 28 abrirá la 21 edición del Festival de Cine Internacional de Ourense, el OUFF.

- Un conflicto de dos familias muy diferentes en un pueblo diminuto de Galicia... ¿Cómo tuvieron noticias de esta historia?

Daniel Meher: Supimos de esta historia porque mi hermano, Paul, era voluntario en la granja de Martin y Margo. Sin embargo, el día que llegó a Santoalla fue el mismo día en que desapareció Martin. Pasó 10 días en el pueblo y cuando regresó a Nueva York nos contó las extrañas circunstancias de la desaparición de este hombre y sobre el pueblo.

- Ninguno estudió cine a pesar de que terminaron en producción... ¿Cómo o por qué decidieron hacer una apuesta en su primera ocasión como directores por esta historia?

Andrew Becker: Creo que es completamente innecesario ir a la escuela de cine para hacer una película. Llegué a la producción en televisión después de trabajar en un documental por un tiempo, cuando me mudé a Nueva York. Después de pasar algún tiempo en la industria, no me estaba sintiendo realizado creativamente y quería crear algo sobre lo que tuviera yo el control. Daniel también sentía lo mismo, por lo que nos decidimos a iniciar este proyecto juntos.

Daniel Meher: Los dos queríamos tomarnos un descanso de la producción en televisión y hacer algo. Queríamos tener el control creativo y ser capaces de contar una historia por la que nos sintiéramos cautivados. Hubo un montón de conversaciones antes de que nos decidiéramos a subir a un avión y viajar a Galicia.

- También es su primera película juntos...

D. M.: Andrew y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Tuvimos el mismo deseo de liberarnos de nuestros trabajos y hacer algo propio. Creo que hemos confiado en los instintos creativos del uno y del otro.

- Santoalla es una aldea muy pequeña y casi abandonada en las montañas, ¿qué pensaron al llegar?

A. B.: “La primera vez que conduces hasta Santa Eulalia, tienes la sensación de que te has ido a un mundo diferente". Esta es una cita de Margo en la película... Creo que lo resume con bastante exactitud. Es un lugar único que posee una belleza trágica, diferente a cualquier otro sitio que haya visto...

D. M.: Estoy de acuerdo. La cita de Margo siempre vuelve a mi cabeza cuando trato de describir Santoalla. Había visto algunas fotografías del viaje de mi hermano y algunas noticias en internet, pero no me prepararon para lo hermoso y remoto que era en realidad. Casi no parecía real.

- Estaban en contacto con Margo Pool, la esposa del hombre asesinado, Martin Verfondern. ¿Qué le pareció proyecto y el resultado final de la película?

A. B.: Nos pusimos en contacto con Margo en 2013 y le preguntamos si estaría interesada en formar parte de una historia sobre el pueblo. Ella estuvo de acuerdo y unos meses más tarde nos pusimos en camino a Santoalla. Todos, incluso la familia Rodríguez cooperaron bastante durante todo el rodaje. Margo ha visto el corte final de la película y parece que le gusta.

- ¿Hubo algo que les sorprendiera especialmente de Galicia o Santoalla? ¿Algo que no se esperasen?

A. B.: La única cosa que fue realmente sorprendente fue la forma en que la historia de Santoalla evolucionó mientras estábamos grabando... Y su resolución.

D. M.: Sí, empezamos a hacer esta película asumiendo que el caso de la desaparición de Martin permanecería como un misterio.

- Empezaron con un crowd funding en la página Kickstarter con un objetivo de 20.000 dólares. ¿Fue difícil hacer de la película una realidad?

D. M.: Inicialmente no lo utilizamos. Simplemente pedimos prestadas algunas cámaras, conseguimos una tarjeta de crédito y nos ajustamos. Pero finalmente nos quedamos sin dinero y necesitamos recurrir Kickstarter para poder continuar con el proyecto. Sin duda ha sido difícil.

A. B.: Sí, fue difícil. Decidimos embarcarnos en este proyecto sin apoyo de ningún tipo. Por eso terminamos realizando todas las funciones creativas nosotros mismos. En parte, porque queríamos, pero sobre todo porque no podíamos pagar a otra persona para hacerlas.

- ¿Cómo está siendo recibida la película? Ya estuvieron presentes en cuatro festivales y ganaron un par de premios...

A. B.: Hasta ahora hemos hecho proyecciones en cuatro festivales de cine y hemos ganado dos premios al "Mejor Documental". Pero, lo que es todavía más importante, es que parece estar teniendo un impacto en nuestra audiencia. Hemos hecho sesiones muy entusiastas de preguntas y respuestas después de muchas de nuestras proyecciones, lo que probablemente sea el aspecto más agradable de todo esto.

D. M.: A juzgar por las respuestas de la audiencia y lo que hablan con nosotros después de las proyecciones, parece haber sido bastante bien recibida.

- ¿Cómo se sienten abriendo el Festival Internacional de Cine de Ourense con una película grabada en la provincia y qué esperan?

A. B.: Es un honor. Es una gran oportunidad y un gran festival. No estoy muy seguro de qué esperar... Supongo que sólo esperamos que le guste a la gente.

D. M.: También estamos emocionados y contentos de tener la oportunidad proyectarla frente al público gallego y solo esperamos que la gente lo disfrute.

- Van a participar en el festival DOC NYC con la película, ¿cómo se sienten y qué planes tienen a partir de ahora con la película?

D. M.: Va a ser divertido proyectarla aquí, en Nueva York. Todavía tenemos a muchos amigos y familia que no la han visto. Como alguien que creció en Nueva York, tener la oportunidad de ver la película proyectada aquí es especial.

A. B.: DOC NYC es un gran festival... Y de nuevo, somos honrados por haber sido elegidos para participar. El objetivo principal con la película ahora es encontrar distribución, de forma que la película pueda estar disponible para un público más amplio.

- Además de grabar la película supongo que tuvieron la oportunidad de visitar Ourense y Galicia, ¿les gustó nuestra tierra?

D. M.: Nuestro calendario de rodaje era exigente, pero tuvimos algo de tiempo para recorrer Galicia. Es una región increíblemente hermosa que muchas personas en los Estados Unidos no conocen. ¿Tal vez lo mejor sea mantenerla en secreto? En general, en todos los sitios que visitamos, nos encontramos belleza arquitectónica y gente amable y acogedora.

- ¿Ya probaron la comida gallega? ¿Qué les gustó más?

D. M.: El vino, el queso, el cerdo, el pulpo, la empanada... Podría seguir y seguir.

A. B.: Sí. El pulpo sería probablemente mi favorito.