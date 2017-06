Sebastián Mato, inmerso en el mundo musical

Sebastián Mato comenzó desde pequeño a demostrar su inquietud por la música, y ya con 5 años empezó a tocar la guitarra enseñado por su padre. Su formación comenzó con Fernando Calvo, actual guitarrista de Los Suaves, cursos del Concello de Ourense, con Alberto Cereijo, también guitarrista de Los Suaves y reconocido varios años como el mejor guitarrista de rock a nivel nacional. Consolidada su formación, comienza su incursión en el mundo de la verbena a los 15 años en un pequeño grupo y, con el tiempo, sin dejar nunca de lado su aprendizaje, trabaja en el estudio de grabación Desfase Sound Studios, pertenecientes a la discográfica Zouma Records y comienza a grabar y producir grupos de folk como Xarin, Cristina Pato, Kerkenai... También a la cantante de fado Maria do Ceo, así como a Los Suaves o Daniel Minimalia. Graba también a Vocal Tempo (ganadores de Factor X). Por si fuera poco, ha pasado por diferentes orquestas, actualmente guitarrista del Grupo Claxxon, tuvo su propio programa de radio y trabaja para la productora audiovisual Zinemusik y de música Dubida Pay Music.

Ahora suma a sus proyectos un hueco en el programa de Telemiño "En Buena Hora", conducido por Tamara Pérez y donde lleva una sección de tecnología y actualidad.

Cuéntenos, ¿ya sintió desde niño la llamada de la música?

Mi familia siempre tuvo relación con la música directa o indirectamente, mi padre me metió el gusanillo de pequeño a la edad de 5 años cuando me enseñaba cosas en la guitarra. Recuerdo que él siempre tocaba una canción super triste de un caballo que al final se moría. Cuando le preguntaba el porqué tocaba eso, decía que lo hacia cuando estaba triste; para mis adentros deseaba no verlo tocar, si ese era el porqué. Muchos años más tarde, lo entendí. Era una forma de expresión. En parvulitos, en Suíza, dibujaba guitarristas... no iba mal encaminado.

Orquestas, trabajos para cortos, películas... ha tocado diversas áreas, pero ¿hay alguna en la que se sienta más cómodo?

La verdad es que en todos, todo tiene relación creativa desde un punto de vista u otro. Todo lo que es nuevo a nivel artístico, me tiro de cabeza a por el,pues me motiva. Es mi motor.

Con la música, ¿qué siente con la música?

Todo. Es mi manera de expresarme, de llorar, de quejarme... la vía de escape para mi creatividad sobre todo. Siempre ha sido vocacional, no un capricho de juventud. Algo así como quien se mete a cura.

¿Qué es lo que más le gusta de este mundo?

Conocer sitios, gente, aprender de todos, es un mundo sin fin, en el cual siempre vas aprendiendo, a nivel inquietud de conocimientos, es excitante.

Ahora pasa a ser también parte del equipo de “En Buena Hora" con una colaboración semanal, ¿cuál es su papel en el programa?

Mi pequeña colaboración consiste en llevar un ranking de cosas curiosas que nos ayuda a hacer la vida mas fácil. Por ejemplo: los 10 objetos tecnológicos que no sabias que existían para ir de camping. Además de eso, hablo de aplicaciones para móviles enfocadas en el tema que lleve ese día. Todo eso mezclado con humor y sin prácticamente nada preparado. Todo muy natural. De hecho, ya se nota... (risas)

¿Algún proyecto que pueda desvelarnos?

Estoy trabajando con un equipo en lo que será, el primer espectáculo audiovisual interactivo del mundo, donde la gente decide lo que pasa... "¡casi na!"