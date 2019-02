El secretario de Cs en Galicia emprenderá acciones legales contra Alberto Rodríguez

El secretario de organización de Ciudadanos en Galicia, Laureano Bermejo, ha avanzado que emprenderá acciones legales contra el que era hasta el pasado martes coordinador y portavoz de la agrupación en Ourense, Alberto Rodríguez, a raíz de las palabras vertidas por éste el pasado martes tras su dimisión al frente de los cargos que ocupaba en la formación, una "decisión personal" que respeta de una persona a la que agradece "profundamente" su trabajo.



Alberto Rodríguez acusó al secretario de organización autonómico de "maltrato, manipular, mentir, quedarse dinero de los afiliados, enfrentar a los compañeros y coaccionar" el "voto" de éstos horas después de presentarse la afiliación a la formación del exportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, José Araújo.



En este sentido, Laureano Bermejo ha señalado que defenderá su honor "con todas las consecuencias hasta el final", pero no ahora, ya que "no es el momento", puesto que hay "mucho trabajo por delante" y el cometido principal del partido es "seguir con la implantación y buscar buenos candidatos para las elecciones municipales".



"No lo tengo como algo prioritario, pero más allá de mi faceta política, soy una persona, un trabajador profesional y empresario de la ciudad, tengo familia y tengo que velar por que no se ponga en tela de juicio mi honorabilidad. No tengo intención de hacerlo más pronto que tarde, quizá más adelante", ha asegurado el secretario de organización autonómico.

"Arrebato personal"

Bermejo ha relacionado las palabras de Alberto Rodríguez con una "situación incómoda" de "arrebato personal" y "enfado" tras ver frustradas "sus aspiraciones políticas dentro de un partido" y "no ver su nombre encima de la mesa para determinados puestos que seguramente pretendía ocupar".



"Antes de verse no reforzado o validado, o no ver su nombre encima de la mesa como posible candidato, ha tomado la decisión de marcharse; hay muchas maneras de marcharse de un proyecto con el que no te sientes identificado o en el que no te ves con capacidad para defenderlo, hay gente que lo hace de una manera muy elegante y otra se marcha rompiendo toda la vajilla a sus espaldas", ha lamentado.



"Es fruto del despecho o del enfado por no ver colmadas sus aspiraciones políticas. En su día, llevaba tiempo postulándose y es un hecho notable que, en las elecciones autonómicas pasadas, en el puesto que ocupó no participó de manera fehaciente en la actividad normal de una campaña electoral porque estaba disgustado por no ser el cabeza de lista", ha añadido Bermejo.



Además, ha recordado que el día que anunció su marcha era una fecha "para celebrar en Galicia y en Ourense" porque "José Araújo viene con unas ganas de trabajar muy grandes" desde "el plano de la humildad, de aportar, sumar, integrarse, sin predisposición ni pacto secreto para ser candidato", ya que "el candidato nace de la junta directiva" y "tiene que reunir el apoyo de la junta directiva", que es "una representación de los afiliados".



A su vez, Laureano Bermejo ha criticado la forma en la que el excoordinador de la agrupación de Ourense ha decidido irse: "Me llama la atención que una persona que ocupa el cargo de portavoz tome una decisión y, antes de comunicarlo al secretario de organización autonómico, lo haga a través de un canal de comunicación haciendo uso particular de teléfonos de afiliados y lo envíe a medios de comunicación con finalidad de poner en entredicho el buen hacer del proyecto de Ciudadanos".



En este sentido, Bermejo ha asegurado que se enteró de la dimisión de Alberto Rodríguez por la secretaria de organización provincial de Ourense, Elena Posada, a quien el excoordinador le mandó un correo para informarle de su decisión. "Acto seguido, lo envió a un montón de afiliados o coordinadores y accedió de manera particular a determinados datos que se entiende que solo se pueden utilizar con fines políticos", ha reiterado.