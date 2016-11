Segunda folga estudiantil: "Folga xeral contra a Lomce e contra o capital"

Centenares de estudantes de Ourense secundaron a segunda folga do curso 2016-2017, antes das avaliacións finaisque contempla a Lomce. Os alumnos dos institutos da provincia mudaron as mochilas e os estoxos, polo paraugas e as pancartas contra a norma educativa polas diferentes rúas da cidade. A choiva arreciou durante toda a marcha no que un grito constante marcaba os pasos estudiantís: "Folga xeral contra a Lomce e contra o capital"

Por institutos, o IES Otero Pedrayo fixou o seguemento nun 100% en bacharelato e dun 95% en terceiro e cuarto da ESO. No IES Taboada Chivite de Verín, o 97% dos alumnos protestou contra a norma educativa e igual seguemento no IES Lagoa de Antela con só cinco estudantes nas aulas.

Nos Salesianos de Ourense as aulas estaban vacías en cuarto da ESO e nos dous cursos de bacharelato. Mentras que os de terceiro "no se quisieron perder una actividad del Concello" indicó la jefa la jefa de estudios, Marta Gómez. En Carmelitas, o seguemento doi do 40% na ESO e do 45% en bacharelato.