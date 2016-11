La segunda huelga del curso vació aulas en la provincia

La segunda huelga educativa del curso académico 2016-2017 en contra de las evaluaciones finales que contempla la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) vació aulas en los institutos de la provincia. Es el segundo paro convocado a nivel nacional en menos de un mes, acompañado en la ciudad de una concentración delante de la Subdelegación del Gobierno en la que los alumnos portaban sus pancartas mostrando su rechazo a las reválidas.

El seguimiento de la convocatoria en el Otero Pedrayo fue del 100% en Bachillerato y del 95% en 3º y 4º de la ESO. Una estampa similar se vivió ayer también en el IES Blanco Amor, situado en el barrio de A Ponte. En cuanto a los centros privados, en torno al 45% de los alumnos de Secundaria y Bachillerato de Carmelitas hicieron huelga. En Salesianos, el paro vació aulas en 4º de la ESO y Bachillerato, aunque no en 3º, "que non quixeron perder unha actividade organizada polo Concello", puntualizó Marta Gómez, jefa de estudios del centro. La jornada de huelga en contra de las reválidas paralizó también la actividad docente en los centros de la provincia. De esta forma, en el institutoTaboda Chivite de Verín, la incidencia fue del 97% y en Lagoa de Antela de Xinzo, del 95%. En cualquier caso, la convocatoria no tuvo efectos en los cursos de Primaria ni en 1º ni 2º de la ESO.

El paro continuó por la tarde con una concentración de la Plataforma Galega na Defensa do Ensino Público en los jardines del Padre Feijóo.