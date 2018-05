Seixalbo pide un adelanto de horarios en el centro escolar

El cambio de horario autorizado por la Xunta de Galicia en el CEIP Ben-Cho-Shey, ha redoblado los esfuerzos y las ilusiones en otros centros de la provincia. Entre otros, en Seixalbo, donde una plataforma de padres del centro escolar quiere adelantar la hora de entrada y hacer jornada continua.

En el centro se ha creado un minicomité de padres y profesores para informar a las familias sobre los beneficios de una jornada continua, ya que, en todo caso, al igual que en el centro de Pereiro de Aguiar, habrá de someterse a votación de la comunidad educativa.

"É inxusto que non se poida facer polas rutas de autobús", apunta Nuria Sueiro, que forma parte de ese grupo promotor por la jornada continua.

Actualmente entran a las 10,00 horas y, según Sueiro, después de comer "ás veces os de infantil dórmense". Ya han enviado escritos a grupos políticos de los concellos que envían niños al CEIP Seixalbo (Ourense, Paderne, San Cibrao y Taboadela). "Trátase de facer forza entre todos, añade Sueiro.

La petición, que han entregado en Santiago a través de la Federación de Nais e Pais FAPA Ourense, pide un horario de 9,30 a 14,30 horas. Después, los niños podrían quedarse en el comedor y, después, para facilitar la conciliación de los padres, habría actividades hasta las 17,45 horas.

Precisamente, ayer mismo el PSOE de la provincia celebraba la solución ofertada por la Xunta para los "absurdos" horarios del transporte escolar en el Ben-Cho-Shey, pero recordaron que "centos de estudantes" de la provincia continuarán afectados por los horarios impuestos, "cunhas rutas de autobús que atrasan o inicio da xornada escolar ata as 10,30 horas".

El CEIP Calvo Sotelo, de O Carballiño, con casi 400 alumnos, "seguirán iniciando as clases a media mañá, xa que as consellerías implicadas aínda non ofreceron solucións ó centro carballinés, pero tampouco a outras escolas de menor tamaño", indicaba ayer María Alida Iglesias, secretaria provincial de educación de los socialistas.

La comunidad educativa del Ben-Cho-Shey tendrá que votar si aprueba el cambio horario que adelante a las 09,30 horas la entrada de los alumnos, justo la misma reivindicación que mantienen en Carballiño, en Seixalbo y otros centros, como el de Sandiás. En el caso de ese centro público de Pereiro de Aguiar, que llevaba décadas pidiéndolo, se podría hacer posible reorganizando cinco autobuses, que tendrán acompañantes.

Iglesias animó "aos restantes centros educativos de Ourense afectados a comunicar a súa situación" y subrayó que desde el PSOE ourensano estarán "vixiantes" para poder "acadar solucións para todos".

Conciliación

Ante el horario en Seixalbo, el pasado mes de abril FAPA Ourense ponía en marcha el servicio de "madrugadores" para acoger a niños y niñas desde las 7,30 horas. Ahora, confían en que si se instalase la jornada continua, se pudiesen ofrecer servicios semejantes por la tarde.

La ANPA del Calvo Sotelo carballiñés quiere que su caso también se estudie

La conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, aseguró que se estaba estudiando el caso del cambio de horario del centro de A Uceira, en Carballiño, el mismo día que daba luz verde a esta modificación al colegio Ben Cho Shey. El presidente de la Asociación de Pais e Nais de Alumnos del Calvo Sotelo, Christian López, se mostró cauteloso ante este anuncio, afirmando que hasta el momento no habían recibido ninguna respuesta a sus peticiones.

La comunidad educativa lleva más de diez años solicitando adelantar el comienzo de la jornada escolar. En ese tiempo tuvieron cuatro reuniones con la Xunta, que rechazó su petición alegando que el movimiento de los horarios tendría efectos en la gestión de los otros centros de la comarca con los que comparten transporte. Además, añaden que aumentar el servicio de autobuses supondría un incremento económico que no se podría asumir.