Seixalbo, solución para la falta de suelo industrial en Ourense

Con la sombra de los problemas existentes para sacar adelante el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) sobrevolando de nuevo el salón de plenos, un área de Seixalbo de 690.000 metros cuadrados emerge como la solución a la falta de suelo para la instalación de empresas, destacó ayer el edil de Urbanismo, José Cudeiro, durante el debate de una moción relativa a la creación y puesta en funcionamiento de un polígono agroalimentario en Santa Cruz de Arrabaldo, iniciativa que salió aprobada con los votos de DO y PSOE.

El socialista José Ángel Vázquez Barquero recordó que "nós, no anterior goberno, propuxemos un complexo nesa zona porque a cidade non pode renunciar a ningún sector, xa que non podemos ter un gran parque empresarial", reprochando al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "os atrancos".

Cudeiro, por su parte, recordó que el PXOM en tramitación "ya contempla 45.000 metros cuadrados para uso agroalimentario, pero hay que aprobarlo", subrayando la inclusión del área de Seixalbo en el Plan de Áreas Empresariais, "ámbito que será prioritario para la Xunta y que desarrollará mediante expropiación, con una conexión vial con la ciudad como es la Ronda Bulevar".

La edil de Ourense en Común Montserrat Valencia mostró su negativa a ampliar la zona industrial junto al Miño "porque prevalecerían os intereses industriais ós medioambientais".

Infraestructuras

El pleno adoptó, por otra parte, un acuerdo por unanimidad para poner remedio al "evidente e histórico" problema que sufren los vecinos de Palmés con la red de saneamiento.

"Levan 25 anos pedíndoo e haberá recursos dabondo", destacó el socialista Vázquez Barquero, que reconoció que el gobierno bipartito "non completou as obras".

Mientras, la popular Ana Morenza, en quien el alcalde ha delegado provisionalmente el área de Infraestructuras, aseguró que los técnicos municipales "han estado recabando datos, por lo que queda redactar los proyectos y cuantificar la inversión", mostrando predisposición a realizarla, aunque también cargó contra el PSOE: "Tuvieron dinero y no fueron capaces". Desde OUeC, Miguel Doval apuntó que "estes problemas son a causa de que a xente abandone o rural".

El plan de as burgas, en breve

Ourense en Común aceptó una enmieda planteada por el PP a una moción para pedir que el Concello diese los pasos para pedir una subvención con cargo al 1,5% cultural para rehabilitar la antigua prisión de la rúa Progreso. De esta manera, se esperará a contar con los resultados del estudio para conocer el caudal de As Burgas, que permitirá definir un posible uso para el edificio, acomodándolo también al Plan Especial en tramitación.

Polémica

PP y PSOE tumbaron la pretensión de DO de frenar la posibilidad de que los edificios del Parque de San Lázaro puedan tener acceso al aparcamiento subterráneo, como sucede en otras ciudades, para mejorar los servicios.

El edil de Urbanismo, José Cudeiro, negó "privilegios" y aseguró que "hay un expediente en marcha, con sus correspondientes informes" para realizar esos pasos. El socialista José Ángel Vázquez Barquero criticó los "juicios sumarísimos" de Jácome y apuntó que "se trata dun tema de interese", aunque reprochó al gobierno del PP "que o levase como emenda".

Plaza para la Coral de Ruada

Con 25 votos a favor y uno en contra, el Concello aprobó un expediente de honor a la Coral De Ruada, que supondrá dedicar también la plaza en la confluencia de Celso Emilio Ferreiro, Buenos Aires y Xoán de Nóvoa a la agrupación.

En materia cultural, también se dio luz verde, a propuesta de Ourense en Común, a un premio dedicado a Florentino Cuevillas sobre investigación histórica, y la creación de una oficina dpara centralizar la información sobre el futuro complejo de San Francisco, que abrirá en abril, comprometiéndose también una mejora en la accesibilidad.

Reproches

En pleno debate sobre la implementación del plan de acción elaborado entre Concello y Universidad de Vigo para aprovechar la llegada del AVE, el líder de DO, Gonzalo Pérez Jácome, aseguró que Ourense "es una ciudad que no tiene nada que ofrecer", algo que fue reprochado en todas las réplicas, como la del edil de Turismo, Jorge Pumar, que recordó el incremento de visitantes y de pernoctaciones.

"Ourense tiene su encanto, malo de la persona que no cree en la ciudad", dijo Pumar, que defendió, ante las críticas del socialista Javier Rey, que el plan para aprovechar el AVE "se está ejecutando", algo no compartido por Rey, que lamentó la falta de iniciativas. La moción fue aprobada.

Progape

En un pleno en que se aprobó la creación de una comisión para investigar el convenio entre Concello y Progape, dos exdirectivos, Francisco Javier Vadillo y Julia Page, cargaron contra las actuales gestores, a los que acusan de hacerse con la dirección "en una asamblea fraudulenta". Vadillo pidió también "aclarar las circunstancias" de un incendio que "mató a un gato enfermo y cuyas causas se ocultaron". Page llegó a decir "por qué Progape tiene licencia para matar".

Variante norte

En pleno fuego cruzado entre PP y PSOE por el proyecto de presupuestos del Estado, el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, hizo mención a una respuesta dirigida al diputado Celso Delgado en la que el Ministerio de Fomento confirma que, pese a no haber una partida en 2019, sí se podrá licitar la variante norte entre Eirasvedras y Quintela. La popular Ana Morenza cargó contra unas cuentas "que buscan contentar a los que no quieren a España".