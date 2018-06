Un sendero conectará las áreas industriales de Pereiro

Pereiro de Aguiar estrenará dos nuevos itinerarios peatonales y ciclistas en los próximos meses, una vez que la Consellería de Infraestruturas e Vivienda ha hecho público ya el proyecto de dichas infraestructuras, que sumarán cerca de cuatro kilómetros, y que unirán el parque empresarial con la Tecnópole, y el embalse de Cachamuíña con A Derrasa.

La Xunta ha abierto un plazo de presentación de alegaciones e informes en relación a este proyecto, que cuenta con un presupuesto que supera el millón de euros.

En el proyecto se contemplan dos senderos mixtos. Por un lado, se creará uno en la margen derecha de la carretera OU-537, la carretera que conecta el parque empresarial de Pereiro y la Tecnópole, con una longitud de 2,25 kilómetros, entre los puntos kilométricos 0,010 –en la intersección con la OU-101, en A Medorra–y el 2,255 –en el complejo deportivo de Monterrey–, donde conecta con la parada de autobús.

Sendas en A Derrasa

La otra senda peatonal y ciclista se construirá en la margen izquierda de la OU-536 –carretera de Trives– desde el punto kilométrico 7,076 –a la altura del puente sobre el río Loña– en el trazado de la antigua carretera, muy frecuentada por la cercanía del embalse de Cachamuíña, hasta el paso de peatones del punto kilométrico 8,078, ya en A Derrasa. La senda se interrumpirá durante 200 metros, debido a la existencia de una acera.

Ambos senderos tendrán un ancho mínimo de 1,8 metros en la OU-537, y de dos metros y medio en la OU-536. Estarán, en todo caso, separados de la carretera por donde circulan los vehículos con una cuneta de seguridad y con una banda ajardinada en algunos de los tramos. El diseño contempla la construcción con hormigón coloreado.

Según informan desde Infraestruturas, esta nueva infraestructura permitirá "a mellora da mobilidade, a mellora da calidade do aire, da saúde, da igualdade e benestar da economía, do patrimonio e do urbanismo".