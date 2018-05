La sentencia del ascensor de A Cuña satisface a Jesús Vázquez

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, emitió ayer una "valoración positiva" sobre la sentencia emitida por el Juzgado Contencioso-Administrativo 1 que obliga al Concello a conceder la licencia pertinente para construir un ascensor en la fachada del edificio situado en la rúa Vasco Díaz Tanco 13, en el barrio de A Cuña, ante la imposibilidad de hacerlo por el interior del inmueble.

"Favorece a accesibilidade, este expediente abre un camiño a situacións similares, polo que creo que pode haber máis solicitudes", destacó el regidor ourensano, que explicó que la negativa del Concello a autorizar la obra se sostenía en los informes técnicos.

"Non podíamos ir en contra diso, agora temos un aval porque se non podería ser un delito", indicó Jesús Vázquez, que explica que "foi a nosa intención non recorrer a sentenza porque entendíamos a preocupación dos vecinos".

Sobre las críticas que vierte el magistrado que firma el fallo al Concello, el alcalde de la ciudad reiteró que "non podíamos ir en contra dos técnicos".

Museo arqueolóxico

Jesús Vázquez también se refirió al proyecto de reforma del Museo Arqueolóxico, que debe ejecutar el Ministerio de Cultura una vez que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado.

El alcalde ourensano explicó que "esperamos poder dar en semanas a licenza despois de anos moi complicados". Destacó también la apuesta por la Biblioteca y el Arquivo Histórico.