La sequía acabó con el 80% del bosque autóctono de A Chaira

El bosque de A Chaira, en Pereiro de Aguiar, que en el año 2013 se recuperaba con especies autóctonas –roble, abedul, castaño o arce blanco– gracias a una iniciativa de la organización ecologista WWF en colaboración con Seur y la empresa Adolfo Domínguez, se ha secado "en un 80%", según afirma Martín Isaac Martínez Suárez, capataz forestal de la Xunta y miembro de la asociación de monte comunal que cedió los terrenos para realizar la plantación.

"Las condiciones meteorológicas que hemos venido padeciendo los últimos años no son las más adecuadas para que pudieran aguantar estas especies; habría que haber estado regándolas día sí y día también", señala Martínez Suárez, que añade que el terreno escogido "no era el más adecuado para robles o castaños, demasiado arenoso, y el aire caliente de este último verano tampoco ha ayudado; además están en exposición sur-suroeste, a pleno sol. El abedul, por ejemplo, que también se plantó, es más de ribera, no de ladera, que es donde se situó".

María Melero, de WWF, reconoce que "efectivamente tenemos un descenso de en torno a ese 80% en los árboles plantados", aunque recuerda que el primer año "teníamos un porcentaje de supervivencia de los ejemplares plantados de un 88%". Eso sí, ya en 2014 bajó a un 68%, en 2015 a un 29% y el año pasado a un 28% ese porcentaje de supervivencia. En todo caso, señala que "en Murcia también tenemos esos niveles de supervivencia y sé que va a sonar mal, pero los consideramos normales" en zonas con características climatológicas como las que ofrece Ourense. Recuerda que "las temperaturas de esta provincia no son las que se pueden ver en el resto de provincias gallegas y eso también afecta".

Melero afirma que "cuando haces una plantación de este tipo, con árboles autóctonos, ya cuentas con que parte de ella la vas a perder", aunque admite que "tanto el verano del 2015 como el del año pasado fueron especialmente secos" para lo que es lo habitual, y este año se ha repetido, de forma agudizada. En todo caso, subraya que "varias de esas plantas son rebrotadoras" y que "el terreno siempre es un elemento importante" a la hora de asegurar el futuro de la plantación.

Riego

La técnico de WWF concede que "es cierto que, al estar en Madrid, no podemos seguir el día a día de la plantación y en este caso tampoco el Concello ha podido, entiendo, económicamente abordar algún tipo de riego, que tampoco sé si en unas circunstancias tan extremas como las de estos últimos veranos habrían tenido algún tipo de éxito, pero quizás podrían haber contribuido a minimizar el porcentaje de supervivencia". Apunta, eso sí, que en circunstancias como las que se han vivido en los últimos tres veranos, "no bastaría con uno o dos riegos puntuales". Preguntada por si el Concello había adquirido ese compromiso de mantenimiento, Melero dice que "no hay ningún compromiso por escrito, únicamente verbal".