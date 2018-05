O Sergas inviste máis de medio millón de euros nunha nova resonancia para o CHUO

As obras de ampliación da área de radioloxía do Edificio Cristal comezaron esta semana co obxectivo de ampliar o espazo para a instalación dunha segunda unidade de Resonancia Magnética Nuclear (RMN), que se espera comece a funcionar o vindeiro setembro.

O orzamento destinado para as obras é de 618.781,61€, que teñen como obxectivo "habilitar e reformar un espazo adxunto á unidade de radiodiagnóstico, onde se ubicará o noco equipo de alta tecnoloxía, así como reordenar os espazos, fluxos e circulación de pacientes", explican desde o Sergas

No ano 2017 realizáronse máis de 17.000 estudos de RMN desde os distintos servizos do hospital e os centros de atención primaria de Ourense, a maioria con carácter ambulatorio.